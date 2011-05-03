USAME BİN LADİN ÖLDÜRÜLDÜ!

T24 - 11 Eylül saldırıları sonrasında ABD'nin bir numaralı hedefi haline gelen terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan bir operasyonla öldürüldü. ABD Başkanı Barack Obama, Bin Ladin'in Pakistan'da Amerikan güçlerinin düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğünü ve cesedinin Amerikalı yetkililerin elinde olduğunu kaydetti. Obama, "Bugün benim talimatımla Pakistan'daki karargaha nokta hedefli bir operasyon düzenlendi... Bu operasyonda Usame bin Ladin öldürüldü ve cesedi ele geçirildi" dedi. ABD'li yetkililerin açıklamalarına göre, Usame Bin Ladin'in cesedi İslami usullere uygun olarak hazırlandıktan sonra okyanus tabanına gömüldüğü bildirildi. Bin Ladin'in öldürüldüğünün açıklanmasıyla Beyaz Saray'ın önünde binlerce Amerikalı sevinç gösterisi yapıyor. Pakistan televizyon kanallarının yayımladığı Usame bin Ladin'in öldürüldükten sonraki görüntüleri hakkında ise şüpheler var.





USAME BİN LADİN'E BÖYLE OPERASYON YAPILDI





OBAMA İLK ÖNCE GEORGE W. BUSH'U ARADI







DÜNYA TİCARET MERKEZİ'NE UÇAKLAR BÖYLE ÇARPMIŞTI







ABD'LİLER BEYAZ SARAY'IN ÖNÜNDE BÖYLE SEVİNDİ











11 Eylül saldırıları sonrasında ABD'nin bir numaralı hedefi haline gelen terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin Pakistan'da yapılan bir operasyonla öldürüldü. Amerikan AP ajansı, Pakistanlı ve ABD'li yetkililere dayanarak, Usame bin Ladin'in Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın kuzeyindeki bir bölgede bulunan büyük bir evdeyken helikopterle düzenlenen baskında öldürüldüğünü duyurdu.

Ajansın haberine göre, Pakistanlı istihbarat yetkilisi, evin bulunduğu İslamabad'ın yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki Bilal bölgesine dört helikopterle baskın düzenlendiğini, helikopterlerden birinin yerden açıldığı sanılan ateşle vurulduğunu anlattı.



ABD'li yetkililer, Bin Ladin'in öldürülmesinin ardından internette yayılan fotoğrafın gerçek olmadığı, photoshopla düzenlendiği ve dağıtıldığı açıkladı.







Ladin'e mezar yok





Öte yandan ladin’in cesedinin operasyon sonrasında saklanmadığı ve cenazesinin İslami usüllere uygun olarak hazırlandıktan sonra okyanusa gömüldüğü bildirildi.

Pakistanlı yetkili, helikopterlerin ülkenin kuzeyindeki bir hava üssünden havalandığını kaydetti.

Amerikalı bir yetkili de baskının İslamabad yakınındaki büyük bir eve düzenlendiğini belirtti.

ABD Başkanı Barack Obama, Bin Ladin'in öldürüldüğünü ilan ederken askeri operasyonun dün düzenlendiğini bildirmişti.

Öte yandan AP ajansı, Bin Ladin'in İslamabad yakınlarında öldürülmesinin, şimdiye kadar nasıl yakalanamadığı ve ne kadar süredir orada bulunduğu sorularını gündeme getireceğine dikkat çekti.

Bugüne kadar ABD istihbaratının, Bin Ladin'in hep Pakistan ve Afganistan arasındaki sınırda kanunların uygulanamadığı bölgede saklandığını düşündüğü belirtiliyordu.



Obama da açıkladı

ABD Başkanı Barack Obama, Bin Ladin'in Pakistan'da Amerikan güçlerinin düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğünü bildirdi. Obama, operasyonda hiçbir Amerikalının hayatını yitirmediğini ve sivil kayıpların meydana gelmemesine de dikkat edildiğini söyledi.





Talimat kraliyet düğünü sırasında



CNN televizyonu, Obama'nın Mart ortasından bu yana beş gizli Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı yaparak, operasyonun planlamasıyla bizzat ilgilendiğini söyledi.

CNN'in Beyaz Saray muhabirinin verdiği bilgiye göre, son Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı Perşembe günü yapıldı ve elindeki son bilgileri değerlendiren Obama, Cuma günlü Kraliyet Düğünü sırasında operasyon için düğmeye bastı.

ABD, 11 Eylül saldırılarının ardından 2001 yılında Usame bin Ladin'i yakalamak ve el Kaide'yi etkisiz hale getirmek için Afganistan'a girmişti.

Yabancı haber kanallarına konuşan ABD'li uzmanlar, bu olayın ABD'nin terörle savaşının başarıyla sonuçlandığı anlamına geldiğini belirtti.







ABD'liler alarmda

ABD'yi dünyanın en çok aranan ismi olan el Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürülmesinin ardından militanlarının ya da fanatiklerin saldırı düzenleyebileceği korkusu sardı.

ABD'de istihbarat görevlililer ve güvençlik güçleri, cami çevrelerinde önlemleri artırırken, biyolojik ve kimyasal silahlar konusunda uzman olan özel birlikleri de göreve çağırdı.

ABD Başkanı George W. Bush'un eski özel kalem müdürü Andrew Card, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Hala var olan tehlike karşısında özellikle tetikte olmalıyız" dedi.

ABD Deniz Piyadeleri bünyesindeki Kimyasal ve Biyolojik Olaylarla Mücadele Gücü, nükleer sızıntı nedeniyle bulunduğu Japonya'dan geri çağrıldı.



New York'ta alarm



Operasyonun açıklanmasından kısa bir süre sonra New York kentinin yöneticileri polisi en üst düzey alarma geçirdi.

New York Emniyet Müdürü Raymond W. Kelly, "New York kentine yönelik belirli bir saldırı tehdidi olduğu yönünde herhangi bir bilgi olmamasına rağmen, Usame bin Ladin'in öldürülmesine ilişkin haberin ardından tüm güvenlik güçleri alarma geçirildi" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülke dışındaki misyonlara ve ABD vatandaşlarına temkinli olmaları çağrısında bulundu.

Güvenlik uzmanları da özellikle uçak ve otel gibi seyahat noktalarının hedef alınabileceği uyarısı yaptı.

Başkan'ın eski Ulusal Güvenlik Richard Clarke, bin Ladin'in ölümünün ABD'nin terörle savaşında bir bölümün sonu olduğunu ancak yeni bir bölüm açacağını söyledi.



Öldüğü yer konusunda farklı yorumlar



Öte yandan Usame Bin Ladin'in öldüğü yer konusunda ABD medyasında farklı bilgiler yer alıyor.

CNN televizyonu, bir kaynağa dayandırdığı haberlerinde, Bin Ladin'in ABD tarafından Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın dışındaki bir konakta öldürüldüğünü belirtti.

Reuters Ladin'in öldürüldüğü yer konusunda aynı flaşı geçti, AP haber ajansı ise Bin Ladin'in nerede öldürüldüğünün ve ABD tarafından nasıl ele geçirildiğinin henüz bilinmediğini kaydetti.





Bin Ladin'in fotoğrafı gerçek mi?





Pakistan televizyon kanalları, Amerikan askerleri tarafından sabaha karşı bir operasyonda öldürülen Usame bin Ladin'in öldürüldükten sonraki görüntüleri olduğu iddia edilen fotoğraflar yayınlanmıştı. İnternet sitelerinde de yayınlanan ve cesedin yüzünün kısmen parçalandığı görülen fotoğrafların gerçekliği kuşku uyandırdı. Cesede ait olduğu iddia edilen fotoğrafla, Bin ladin’in yaklaşık 10 yıl önce çekilen fotoğrafı arasında bariz benzerlikler yer alıyor.

Ağız ve yüz ifadesi her iki fotoğrafta da aynı. Ayrıca 10 yıl önceki fotoğraftaki beyaz sakallarla, yeni çekilen fotoğraftaki beyaz sakallar da neredeyse birbirinin aynı.





'Hiç bu kadar mutlu olmamıştım'

Bin Ladin'in öldürüldüğünün açıklanmasıyla Beyaz Saray'ın önünde binlerce Amerikalı sevinç gösterisi yapıyor.

Beyaz Saray önünde toplanan ve ''USA, USA'' diye bağıran göstericilerin bazıları Amerikan bayrakları salladı.

19 yaşındaki John Kelly adlı bir öğrenci, ''Hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Bu o kadar uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi ki'' dedi.

Jon Garcia isimli bir başka öğrenci de, ''Adaletin yerini geldiğini düşünüyorum. 11 Eylül kurbanlarının aileleri için adalet yerini buldu. Bu Afganistan'daki görevimize bir anlam verdi'' diye konuştu.



Dünyanın en çok aranan ismiydi

Bin Ladin ve el Kaide, 1990'larda düzenledikleri saldırılarla isimlerini dünyaya duyurmaya başlamış ancak esas bilinirlikleri 3 bin kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül saldırılarıyla olmuştu.

Suudi Arabistan doğumlu olan bin Ladin, dünyanın en çok aranan ismiydi. Bin Ladin'in 100 milyonlarca dolarlık şahsi servetinin olduğu ve bunun da el Kaide'nin ana gelir kaynağı olduğu ifade ediliyor.

Bin Ladin, 11 Eylül'den önce de FBI'ın en çok arananlar listesinde yer alıyordu.

Usame bin Ladin'in emriyle gerçekleştirildiği sanılan diğer saldırılar arasında Ekim 1993'te Somali'de ABD askerlerine yönelik saldırı, Ağustos 1998'de Doğu Afrika'daki ABD elçiliklerine yönelik 224 kişinin hayatını kaybettiği ikiz bombalama ve EKim 2000'de 17 ABD'li denizcinin öldürülmesi bulunuyor.



Son mesajı Mart 2010'da



Bin Ladin'in son videolu mesajı, 25 Mart 2010'da kamuoyu önüne çıktı.

Bin Ladin, 11 Eylül saldırılarının mimarlarından birisi olarak gösterilen Halit Şeyh Muhammed'in idam edilmesi durumunda el Kaide olarak ele geçirdikleri tüm ABD'lileri öldüreceklerini ilan etti.



