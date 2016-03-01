Usame Bin Ladin, eşinin dişinde takip cihazı olmasından şüphelenmiş

2011'de öldürülen El Kaide lideri Usame bin Ladin'in Pakistan'da saklandığı yerden edinilen belgelerde, örgütün içlerinde casuslar olmasından endişelendiği ortaya çıktı.Belgelerde Usame bin Ladin'in, eşinin dişinde takip cihazı olmasından da şüphelendiği yazıldı.

Radikal'de yer alan habere göre, El Kaide’nin 2011’de ABD operasyonuyla Pakistan’da öldürülen lideri Usame bin Ladin’in saklandığı yerden edinilen belgelerin içerikleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Reuters’ın edindiği belgelerde, örgütün içlerinde casuslar olmasından endişelendiği ortaya çıktı.

İstihbarat yetkililerine göre, birçoğu 2009 ile 2011 arasına ait belgelerde örgütün Pakistan ve Afganistan’daki liderlerinin ‘birçok açıdan baskı altında olduğu’ görüldü. Usame bin Ladin’in örgüt içine sızan casuslardan şüphelendiğinin görüldüğü belgelerde, bin Ladin, örgüt mensuplarına rehin tuttukları bir Afganistan vatandaşının vücuduna herhangi bir takip teknolojisi yerleştirilip yerleştirilmediği konusunda uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Bin Ladin, birlikte kaldığı kişilere ABD’ye ait insansız hava araçlarından da rahatsız olduğunu ve ‘bulutlu günler haricinde’ saklanılan yerden çıkılmaması gerektiğini de söylemiş.

Belgelerde Usame bin Ladin'in, eşinin dişinde takip cihazı olmasından şüphelendiği de görülüyor. Zira, bin Ladin, İran'da bulunan dişçinin eşine dolgu yaparken dişine takip cihazı yerleştirmiş olabileceğini düşünmüş.