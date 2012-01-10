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Uşak'taki eğitime 1 gün ara UŞAK (A.A)

10 Ocak 2012 21:01

-Uşak'taki eğitime 1 gün ara UŞAK (A.A) - 10.01.2012 - Uşak'ta başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Uşak Milli Eğitim Müdürü Recep Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışının, kentte hayatı etkilediğini belirterek, il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini söyledi. Düzgün, yağışın yarından sonra da devam etmesi durumunda tatilin uzatılabileceğini kaydetti. Bu arada, Karayolları 25. Şube Şefliğine bağlı ekiplerin bölgedeki karla mücadelesi sürüyor. Ekipler, Banaz Dumlupınar mevkisinde 15 dakika arayla yolu trafiğe açıyor. Eşme Kaymakamı Faruk Ekiz, Eşme-Alaşehir ve Eşme-Uşak yollarında zaman zaman trafikte aksamalar yaşandığını, kar küreme araçlarının yolları açık tutmak için sürekli çalıştıklarını söyledi. Sivaslı Kaymakamı Mehmet Levent Kepçeli ise  Uşak-Denizli karayolunun Akar rampası mevkisinde trafiğin durduğunu, yolun kapandığını, ilçe merkezinden Uşak'a araç gönderilemediğini kaydetti. Sürücüler, zincir ve kar lastiksiz yola çıkmamaları yönünde uyarıldı. Meteoroloji yetkilileri, yağışın yarın sabah saatlerine kadar süreceğini belirterek, gece yollarda buzlanmanın artacağı uyarısında bulundu.

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