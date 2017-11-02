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Uşak'ta uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

02 Kasım 2017 15:34

UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ta uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen D.T. ve E.T.\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde arama yapan polis, 253 gram esrar ile 597 uyuşturucu hap ele geçirdi. İki şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelenin aralıksız süreceği vurgulandı.

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