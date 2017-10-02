Uşak'ta uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ta, uyuşturucu ticaretine yönelik polis tarafından yapılan operasyonda 1\'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik dün operasyon yaptı. Operasyonda 43 yaşındaki L.E. adlı kadın ile 47 yaşındaki M.K. gözaltına alındı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada ise, 1121 uyuşturucu hap, 190 gram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 10 bin 425 lira para ve 1 Cumhuriyet altını ele geçirildi. Gözaltına alınan 1\'i kadın 2 kişi, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.



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