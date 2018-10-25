Uşak'ta elyaf fabrikasında yangın (1)

Fevzi DAVULCU/UŞAK, DHA)- UŞAK\'ta elyaf üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İl merkezindeki Çamlık Tabakhanesi\'nde bulunan elyaf üretimi yapılan fabrikada, bugün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.



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