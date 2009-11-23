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Yaşam

Uşak'ta eğitime domuz gribi tatili

Uşak'ta domuz gribi salgını nedeniyle ilk, orta dereceli okullar ve okul öncesi eğitim kurumları Kurban Bayramı'na kadar tatil edildi.

23 Kasım 2009 02:00

T24 - Uşak Valiliği'nce grip salgını nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile okul öncesi eğitim kurumlarında Kurban Bayramı'na kadar eğitim öğretime ara verildi.

Uşak'ta okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda 61 bin öğrencinin eğitim gördüğü, bugün itibariyle 8 bin 900 öğrencinin grip nedeniyle okula gelmediği belirtildi.

Uşak Valisi Özdemir Çakacak'ın başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, grip salgınının daha da büyümesini engellemek amacıyla ilk ve orta dereceli okullar ile okul öncesi eğitim kurumlarında Kurban Bayramı'na kadar eğitim ve öğretime ara verme kararı aldı.

Okulların Kurban Bayramı sonrası eğitime başlayacağı, sonradan telafi dersleri yapılacağı kaydedildi.

Uşak İl Sağlık Müdürü İsmail Alkan, il genelinde domuz gribi vakasının bulunmadığını, bugüne kadar sağlık kuruluşlarına domuz gribi şüphesiyle başvuranlardan alınan örneklerin negatif çıktığını söyledi.

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