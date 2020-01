Uşak'ta binlerce ağaç 'seyreltme' adı altında katledildi

Uşak'ın merkeze bağlı İlyaslı Köyü'nde bulunan ormanlık alandaki binlerce ağaç, ‘seyreltme’ adı altında katledildi. Duruma tepki gösteren köylüler çalışmalara bir an önce son verilmesini istedi. Olaya ilişkin açıklama yapan Uşak Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ise, orman varlığını sağlıklı bir yapıya kavuşturmak amacıyla çalışma yürütüldüğünü öne sürdü.

Yavuz Kuşdemir’in DHA’da yer alan haberine göre, Uşak'a 25 kilometre uzaklıkta olan, bir süre önce nüfusu 2 binin altında olduğu gerekçesiyle kapatılıp, beldeden 'köy' statüsüne dönüştürülen İlyaslı'da son 3 ay içinde ormanlık alanlarda binlerce ağaç kesimi yapılması köylülerin tepkisini çekti. Uşak Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ağaç kesim işleminin ihaleyle bir firmaya verildiğini belirten köylüler, kendilerine, kurumuş, kırılmış ve sık ağaçlıklı bölgelerde 'seyreltme çalışmaları' yapıldığının söylendiğini, ancak özellikle yoğun kesimin yapıldığı Almalıoğlu ve Uzunoluk Mevkii'ndeki genç ve sağlam ağaçların katledildiğini ileri sürdü. Köylüler seyrek alanlardaki ağaçların da kesildiğini belirtti.

‘Seyreltme' değil 'sıfırlama' yapılıyor’

Köylülerden 44 yaşındaki Fevzi Ünlü , yörede en çok ormanlık alana sahip yerleşim biriminin köyleri olduğunu anlatırken şöyle dedi: "Son yıllarda yapılan ağaç kesimleriyle ormanlık alanlar hızla yok olmaya doğru gidiyor. Köy bizim, orman bizim, ağaçlar bizim. Ama kimse bizi insan yerine koyup köyümüzün ağaçlarını niye kestiğini açıklamıyor. Kendi çabamızla yaptığımız araştırmalara göre, Uşak Orman İşletme Müdürlüğü, ağaçların sık olduğu bölgelerde, kurumuş ağaçları kesiyormuş. Yani kendilerine göre, ormanlık alanda 'seyreltme' çalışması yapıyor. Ancak kesilen ağaçlara baktığımızda, yapılan çalışmanın seyreltme değil, 'sıfırlama' olduğunu görüyoruz. Seyrek alanda bulunan birçok sağlam ağacında kesilmesi bizleri üzüyor. Köyümüzde ağaç kesimi değil, 'katliamı' yapılıyor. Bu hızla ağaç kesimine devam edilirse, köyümüz ve civar köyler oksijensiz kalacak."

Köylülerden 63 yaşındaki Mustafa Ertuğrul da köylerindeki 500 dekarlık ormanlık alanda, yapılan kesim ardından toplam 100 ağaç kalmadığını önesürerek, "Benim ormanımda, benim ağacımı keserek parayla satıyorlar. Köylüler yakmak için bir dal alsa dünyanın cezasını öder. Bize, bizim odunumuzu parayla satıyorlar. Şimdi bu kesilen ağaçlar kimlere gidiyor" diye konuştu.

‘Kesim yapılan yerler her geçen gün çoraklaşıyor’

Yetkililerin ormanı gençleştirmek için ağaç kestiğini söylediğini belirten 57 yaşındaki Bekir Ertürk de, köydeki Almalıoğlu ile Uzunoluk Mevkii'nde 10 yıl içerisinde binlerce ağaç kesildiğini anlatırken şöyle konuştu:

"Kesim yapılan yerler her geçen gün daha fazla çoraklaşıyor. Bizler orman köylüsüyüz. Köyümüzde ağaç kesimlerinin çoğalmasından sonra ormanlık alan azalmaya ve kuraklık artmaya başladı. Kimse bize, 'Ağaç da dikiyoruz' diye hikaye anlatmasın. Kağıt sanayinde kullanmak için kerestelik ağaçlar hep genç ve sağlam ağaçlardan seçilerek kesiliyor. Ağaçlar kesilince engebeli olan arazilerimizde toprak kayıpları başladı. Her yağmur yağdığında tepelerden kayan topraklar yollara dökülüyor. Ağaçlarımızın kesilmesini ve ormanlarımızın yok olmasını istemiyoruz. Bir an önce çalışmalar durdurulsun. Kesilin ağaçların yerine yenileri dikilsin."

Ormandan sıklık bakım programı açıklaması

Uşak Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, Genel Müdürlüğün 2012-2015 yıllarını sıklık bakım programı olarak belirlemesinin ardından İlyaslı Köyü ve daha çok sayıdaki ormanlık alanda, orman varlığını sağlıklı bir yapıya kavuşturmak amacıyla çalışma yürütüldüğünü kaydetti. Yetkililer, doğal ortama zarar veren ağaçlar üzerinde sıklık bakımı, budama ve gençlik seyretme çalışmasının yapıldığını ve İlyaslı Köyü'nde ağaç katliamının söz konusu olmadığını ifade etti.