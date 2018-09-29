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Spor

Uşakspor'un konuğu Amed Sportif

UŞAK, (DHA) -  TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Sakaryaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen Utaş Uşakspor, yarın orta sıralarda yer alan Amed Sportif'i misafir edecek

29 Eylül 2018 14:15

UŞAK, (DHA) - 
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta Sakaryaspor deplasmanından 2-0\'lık galibiyetle dönen Utaş Uşakspor, yarın orta sıralarda yer alan Amed Sportif\'i misafir edecek. Uşak 1 Eylül Stadı\'nda Batuhan Gültek\'in yöneteceği müsabaka saat 14.00\'te başlayacak. Ege temsilcisinde kupa maçında kırmızı kart gören stoper Hikmet Balioğlu forma giyemeyecek. Teknik direktör Hakan Şapçı taraftarın desteği ile 3 puanın kendilerinin olacağını söyledi. Ligde namağlup 4 takımdan biri olduklarını ifade eden Şapçı, \"Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası\'nda Kırklarelispor\'a 4-1 kaybettik. Bu karşılaşma geride kaldı. Amed Sportif maçından galibiyet bekliyoruz\" diye konuştu.  

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