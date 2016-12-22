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15 Temmuz Darbe Girişimi

Uşak Üniversitesi Rektörü dahil 8 akademisyen 'FETÖ' iddiasıyla gözaltında

Sabah saatlerinde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi

22 Aralık 2016 15:30

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik’in de aralarında bulunduğu toplam 8 akademisyen, 'FETÖ' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'FETÖ'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah, Uşak Üniversitesi yönetimi ve çalışanlarına yönelik 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, Doç. Dr. Nurullah Şanlı, Yrd. Doç. Dr. Aykut Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin de arandığı belirtildi. Şüpheliler Uşak Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

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