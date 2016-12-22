Uşak Üniversitesi Rektörü dahil 8 akademisyen 'FETÖ' iddiasıyla gözaltında

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik’in de aralarında bulunduğu toplam 8 akademisyen, 'FETÖ' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'FETÖ'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah, Uşak Üniversitesi yönetimi ve çalışanlarına yönelik 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, Doç. Dr. Nurullah Şanlı, Yrd. Doç. Dr. Aykut Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin de arandığı belirtildi. Şüpheliler Uşak Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.