Uşak'ta doğalgaz patlaması: 5 kişi yaralandı

Uşak ilinde 2 farklı noktada doğalgaz patlaması meydana geldi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede müdahalede bulunurken, patlamalarda 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

İkinci Şeker Sokak'ta bulunan binadaki patlamada yaralanan 2 kişi ile Altıncı Yunus Emre Sokak'taki binada meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, patlamaların ardından Twitter hesabından önemli bir uyarıda bulundu. Yalım, "Tüm vatandaşlarımızı özellikle uyarıyorum doğalgaz vanalarının; hem ocak hem kaloriferlerin kapalı olup olmadığını muhakkak kontrol etsinler, ekipler gelmeden aktif hale getirilmemesi için özellikle uyarıyorum!!!" açıklaması yaptı.

Uşak Valiliği'nden patlamaya ilişkin henüz bir açıklama gelmezken sosyal medya hesabından, "Bilindiği üzere ilimizde doğal gaz ana boru hattında meydana gelen hasar giderilmiştir. İlimizin tamamına doğal gaz verilmesi için UDAŞ ekipleri görevlendirilmiştir. Bina girişlerindeki servis kurularında kurulum işlemleri, UDAŞ ekipleri tarafından gerçekleştirilmekte ve gerekli kontroller yapılmaktadır. Bu süreçte vatandaşlarımızın ekipler gelmeden herhangi bir işlem yapmamaları önemle rica olunur. Tehlikeye mahal vermemesi için uzman ekipler beklenmeli ve herhangi bir durumda ALO 187 aranmalıdır" açıklaması paylaşıldı.

Uşak'ta dün de belediyenin altyapı ve kanalizasyon çalışmaları sırasında, kente doğal gaz veren ana hattaki boru delinmişti. Hasar nedeniyle şehre doğal gaz 12 saat süre ile verilemezken, ekiplerin onarım çalışmalarını tamamlamasının ardından kademeli olarak doğalgaz verilmeye başlanmıştı.