Uşak polisi FETÖ'nün 'Hijyen evi'ni ortaya çıkardı;17 gözaltı

'FETÖ' üyelerinin gizlemek için kullanıldığı iddia edilen 'Gaybubet evlerinin ardından Uşak'ta örgütün üst düzey ve bunlara yardım ve yataklık yapan 'Hijyen Evi' adı altındaki öğrenci evlerini tespit edildi. Uşak'ta polis ekiplerinin örgütün Gaybubet ve Hijyen evlerine yaptığı operasyonda, 2'si kadın toplam 17 kişiyi gözaltına aldı.



DHA'nın haberine göre, Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir hafta önce Uşak merkezli 5 ayrı ilde örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında örgütün son dönemde kaybettiği kadrolarını korumak amacıyla Fethullah Gülen tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yeni bir örgütlenme modeli oluşturularak ülke genelinde 'Gaybubet' adı altında yeni bir hücre evi yapılanmasına gittiği ortaya çıktı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hücre evi yapılanmanın Uşak ayağında bir süredir faaliyetleri tespit edilen üst düzey örgüt mensupları ve bunlara yardım ve yataklık yapan 'Hijyen Evi' adı altındaki öğrenci evlerini tespit etti.



Örgüt üyelerini de takibe alan polis ekipleri, kendi aralarında yabancı uyruklu kişiler adına alınmış telefon numaraları ile iletişime geçtikleri, 4G modemler ile görüntülü talimat alış verişlerinde bulundukları ve özellikle örgüt liderinin moral motivasyon arttırıcı paylaşımlarını aktardıkları, genel görünüşlerinde değişiklik yaptıkları özellikle top sakal bırakarak klasik cemaat tiplerini gizlemeye çalıştıkları, Hijyen evlerinde en az altı aylık ihtiyaçlarını karşılayacak nakit para bulundurdukları, sahte kimlikler temin ederek bu kimliklerle ikinci bir hayat yaşamaya çalıştıkları tüm işlerini bu ezberledikleri kimliklerle yaptıkları, kendilerine yeni hayat hikayeleri uydurduklarını ortaya çıkardı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibin ardından Uşak merkezli 5 ayrı ilde operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Uşak'ta 8 ayrı Gaybubet Evi, 2 Hijyen Evi yapılanmasına yönelik ve firari şahısların bulunabileceği değerlendirilen 4 farklı adres olmak üzere toplam 14 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 5 kişi Uşak'ta, 3 kişi Denizli'de, 1 kişi Ankara'da, 1 kişi Van'da ve 1 kişi de Aydın'da olmak üzere 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca bu kişilere yardım ettiği iddiasıyla 6 kişi de yakalandı.



Evlerde yapılan aramalarda 7 adet sahte kimlik, 128 bin lira, 46 bin dolar, 35 bin Euro para ile çok miktarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Y.T., Y.S, H.Ö., S.Y., A.E. ve N.E. isimli toplam 6 kişi arandıkları illerin Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 11 kişi Adliye'ye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ü.B., M.K., B.O., İ.K., E.Y., K.B., M.S.A., M.G. ve U.D. tutuklanırken, Y.B. ile Ö.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.