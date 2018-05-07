Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde depolama alanı taştı: 10 bin metreküp tehlikeli atık doğaya karıştı

Uşak Organize Sanayi Bölgesi’ne ait atık depolama alanında önceki gün yaşanan taşmadan sonra arıtma çamuru bölgeye yayıldı. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu çamurun içinde kimyasal atıkların bulunduğunu ve izinsiz şekilde depolandığını söylerken, 10 bin metreküp tehlikeli atığın bu olay sonucunda doğaya karışmış olduğunu belirtti. Bozoğlu, “Acil müdahale edilmeli. Çevresel felaketin sorumluları tespit edilmeli, cezalandırılmalı” dedi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Sanayi Bölgesi’ne ait atık depolama alanında önceki gün metan gazı sıkışması nedeniyle olduğu belirtilen çamur taşması meydana geldi. Taşan çamur, Denizli- Uşak karayoluna kadar indi. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu “Uşak OSB’de bulunan 189 sanayi tesisine hizmet eden yaklaşık 72 bin metreküp kapasiteli atıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurları, izinsiz bir şekilde iki farklı noktada uzun yıllardır depolanmıştır” dedi.

Bu atıkların tehlikeli atık olduğunu söyleyen Bozoğlu “Denizli- Uşak yolu üzerinde kalan OSB’nin atıklarının bölgede uzun süredir ciddi koku problemi yarattığı da bilinmekte. Çöken atık dağı miktarı yaklaşık olarak 10 bin metreküp civarındadır. 10 bin metreküp atık doğaya, yaşam alanlarına karışmıştır” ifadesini kullandı.

Risk sürüyor

Bozoğlu çökmenin nedeninin araştırılması gerektiğine dikkat çekerek şunalrı kaydetti:

“Söz konusu atık dağının içerisindeki suyun çekilmesi için son günlerde çalışmalar yapıldığı ve bu nedenle atığın fiziksel stabilizasyonunun bozulduğu ve kaymaya başladığı görülmüştür. Metan gazı nedeniyle patlama olduğu iddialarının doğruluğu bu nedenle araştırılmalıdır. Yani olayın patlama nedeniyle değil, kontrolsüz, izinsiz bir şekilde depolanan atıkların içerisindeki suyun alınması çalışmaları sırasında meydana geldiği göz önünde bulundurulmalıdır. Benzer bir olayın yine aynı bölgede bulunan, daha büyük olan ve yaklaşık 300 bin metreküp hacme sahip olduğunu tahmin ettiğimiz atıklar için de gerçekleşme olasılığı bulunmaktadır. Dolayısıyla Uşak-OSB hâlâ büyük risk altındadır.”

"Yeraltı suları incelenmeli"

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu yapılması gereken çalışmaları şöyle sıraladı:

“Çevre kanununa ve mevzuata aykırı bir şekilde depolanan atıklar acilen bertaraf edilmelidir. Çevre mevzuatına aykırı bir şekilde bu atıkların depolanmasından sorumlu olanlar ve göz yumanlara acilen soruşturma açılmalıdır. Odamız bu konuda suç duyurusunda bulunacaktır. Türk Ceza Kanunu’nun 181. maddesi kapsamında işlem başlatılmalıdır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bu yasadışı atıkların yönetimine dair yapmış olduğu çalışmaları, yaptırımları, kanuna dayalı faaliyetleri kamuoyu ile paylaşmalıdır. Yeraltı suyu izlemesi yapılmalı ve yeraltı suyuna ne kadar etki ettiği gözlemlenmelidir. Toprak rehabilitasyonu için acilen çalışma başlatılmalıdır. Olay büyük endüstriyel kaza olarak değerlendirilmelidir."