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Uşak merkezli FETÖ operasyonu: 9 tutuklama

UŞAK, (DHA)- UŞAK merkezli 10 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı

18 Eylül 2017 19:29

UŞAK, (DHA)- UŞAK merkezli 10 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında 8 Eylül\'de örgütün \"mahrem\" yapılanmasına yönelik Uşak, Denizli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muş, Van, Aydın, Erzurum ve Manisa\'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11\'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 9\'u \"silahlı terör örgütüne üye olmak\" ve \"terör örgütüne yardım\" suçlamasıyla tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha önce mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Şüphelilerin tamamının değişik dönemlerde Uşak Üniversitesi\'nde eğitim gördükleri ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtiği iddia edilmişti.

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