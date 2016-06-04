Usain Bolt’un madalyası geri alınacak mı?

Dünyaca ünlü Jamaikalı rekortmen sprinter Usain Bolt'un, Pekin 2008 Yaz Olimpiyatları'nda kazandığı altın madalyalardan birisini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi.

Hürriyet’in İngiliz basınından referans verdiği haberine göre, İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 2008'de düzenlenen olimpiyatlarda 3 dalda altın madalya kazanan Usain Bolt'un, 4x100m bayrak yarışında takım arkadaşlarından Nesta Carter'ın ilk doping kontrolünde yasaklı maddeye rastlandığı iddia edildi.

Carter'ın doping testinde nihai sonuçların belirlendiği B numunesinin de pozitif çıkması ve men cezası alması halinde, bayrak yarışında kazanılan altın madalya iade edilecek. Bu durumda Bolt da madalyalarından birini kaybedecek.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), geçen ay yaptığı açıklamada, 2008'de Pekin'de düzenlenen olimpiyatlarda 454 doping numunesinin yeni bilimsel teknolojik tekniklerden faydalanılarak yeniden incelendiğini ve 6 branşta yarışan 12 ülkeden 31 sporcunun testlerinde dopinge rastlandığını belirtmişti.