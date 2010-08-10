-USAIN BOLT SEZONU KAPATTI MÜNİH (A.A) - 10.08.2010 - Dünya ve olimpiyat şampiyonu Jamaikalı rekortmen atlet Usain Bolt, sırtındaki sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Bolt'un menajeri Ricky Simms, sırtının alt bölgesinde sertleşme bulunan Jamaikalı sprinterin, sezonun geri kalan bölümünde koşamayacağını söyledi. Simms, Bolt'un Almanya'daki doktorunun, ''Bu durumda yarışması, bacaklarını sakatlamasına neden olur'' şeklinde görüş bildirdiğini ifade etti. Bolt'un, fizik tedavi göreceğini belirten Simms, atletin Elmas Lig'in Zürih ve Brüksel ayaklarına katılamayacağını kaydetti.