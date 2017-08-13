Usain Bolt, kariyerinin son yarışını tamamlayamadı

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kariyerinin son yarışına çıkan dünyanın 'en hızlı' atleti Usain Bolt, sakatlanarak yarışı yarıda bıraktı.

‘Dünya’nın en hızlı adamı’ Bolt’tan bronz madalyalı buruk veda

İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden şampiyonanın 9. gününde, erkekler 4x100 metre bayrak yarışı finali yapıldı.

Ramil Guliyev, Yiğitcan Hekimoğlu, Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes'ın temsil ettiği Türkiye, tarihinde ilk kez katıldığı 4x100 metre bayrak yarışı finalini 38,73'lük derecesiyle 7. sırada tamamladı.

Chijindu Ujah, Adam Gemili, Daniel Talbot ve Nethaneel Mitchell-Blake'in temsil ettiği Büyük Britanya, 37,47'lik süresiyle altın madalya elde etti.

Mike Rodgers, Justin Gatlin, Jaylen Bacon ve Christian Coleman'ın yer aldığı ABD, 37,52'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Shuhei Tada, Shota Iizuka, Yoshihide Kiryu ve Kenji Fujimitsu'dan oluşan Japonya ise 38,04 ile bronz madalya kazandı.

Usain Bolt, Omar Mcleod, Julian Forte ve Yohan Blake'den oluşan Jamaika ise yarışı tamamlayamadı.

​Son 100 metreyi koşan olimpiyat ve dünya şampiyonu rekortmen atlet Usain Bolt, sakatlanarak yarışı yarıda bıraktı.

Bu şampiyonada 100 metrede bronz madalya kazanan Usain Bolt, böylece faal sporculuk hayatına 'buruk' bir şekilde veda etti.