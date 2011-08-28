Usain Bolt diskalifiye oldu

T24 - 13. Dünya Atletizm Şampiyonasında erkekler 100 metre finalinde inanılmaz bir olay yaşandı. Dünya rekortmeni Usain Bolt, hatalı çıkış yapıp diskalifiye olurken, Yohan Blake şampiyonluğa ulaştı.



Dünya Atletizm Şampiyonası'nın seyirciler tarafından en beklenen anı erkekler 100 metre yarışıydı. 2009'da 9.58 kazanıp Dünya rekoru kıran Bolt'un rekorunu geliştirip geliştiremeyeceği merak konusuydu. Ancak Bolt çok erken çıkarak fodepar ( hatalı-erken çıkış) yaptı ve diskalifiye oldu.



Jamaikalı atlet yarıştan elenmesine sinirlenince üstünü çıkarıp yere fırlattı.



Bolt'un elenmesinin ardından tekrar başlayan yarışta 9.92 derecesiyle bir başka Jamaikalı atlet Yohan Blake altın madalyaya ulaşan sporcu oldu.



İkinci sırada ABD'li atlet Walter Dix 10.08'lik derecesiyle gümüş madayaya uzanırken, Kim Collins de 10.09'luk derecesi ile bronz madalyanın sahibi oldu.

