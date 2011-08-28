T24 LogoT24 Logo
Spor

Usain Bolt diskalifiye oldu

Dünya rekortmeni Usain Bolt, hatalı çıkış yapıp diskalifiye olurken, Yohan Blake şampiyonluğa ulaştı.

28 Ağustos 2011 03:00

T24 - 13. Dünya Atletizm Şampiyonasında erkekler 100 metre finalinde inanılmaz bir olay yaşandı. Dünya rekortmeni Usain Bolt, hatalı çıkış yapıp diskalifiye olurken, Yohan Blake şampiyonluğa ulaştı.


Dünya Atletizm Şampiyonası'nın seyirciler tarafından en beklenen anı erkekler 100 metre yarışıydı. 2009'da 9.58 kazanıp Dünya rekoru kıran Bolt'un rekorunu geliştirip geliştiremeyeceği merak konusuydu. Ancak Bolt çok erken çıkarak fodepar ( hatalı-erken çıkış) yaptı ve diskalifiye oldu.


Jamaikalı atlet yarıştan elenmesine sinirlenince üstünü çıkarıp yere fırlattı.


Bolt'un elenmesinin ardından tekrar başlayan yarışta 9.92 derecesiyle bir başka Jamaikalı atlet Yohan Blake altın madalyaya ulaşan sporcu oldu.


İkinci sırada ABD'li atlet Walter Dix 10.08'lik derecesiyle gümüş madayaya uzanırken, Kim Collins de 10.09'luk derecesi ile bronz madalyanın sahibi oldu.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24