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Spor

Usain Bolt: Bir futbol takımı ile sözleşme imzaladım, 27 Şubat'ta açıklayacağım

Rekortmen atlet, şimdi de futbolcu oluyor

26 Şubat 2018 14:53

Dünya ve olimpiyat rekortmeni atlet Usain Bolt, bir futbol takımı ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Uzun bir süredir konuşulan konu gerçek oldu ve Bolt, bir futbol takımıyla anlaştığını açıkladı. Bolt, atletizm kariyerine son verdikten sonra resmen futbolcu oluyor!

Sözleşme imzaladığı takımı 27 Şubat'ta açıklayacak

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bolt, ''Bir futbol takımı ile sözleşme imzaladım. 27 Şubat tarihinde bu takımın kim olduğunu söyleyeceğim'' dedi.

Bolt, sözleşme haberini Twitter'dan açıklarken gün içinde Twitter'dan Manchester United'ı destekleyen sözler kullanması da dikkat çekti. Bolt için Borussia Dortmund iddiası da vardı.

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