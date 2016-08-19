Usain Bolt 200 metre yarı finalini güle oynaya bitirdi

2016 Rio Olimpiyatları'nın yıldızları arasında yer alan Usain Bolt, erkekler 200 metre yarı finalinde adeta şov yaptı. Bolt, Brezilya'nın Rio de Janerio kentindeki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen yarışta 19.78'lik derecesiyle birinci olurken, son metrelerde resmen dalga geçti. Jamaikalı atlet, çok rahat bir şekilde önde götürdüğü yarışın son metrelerinde Kanadalı rakibi Andre De Grasse ile şakalaştı.

Türkiye'yi temsil eden Ramil Guliyev, 8'incilik elde etti. Bitiş çizgisini 20 saniye 43 salisede geçen milli atlet Guliyev, yarışmayı 8'inci sırada tamamlayarak sonuncu oldu.

Bolt rahat kazandı

Dünyaca ünlü Jamaikalı sprinter Usain Bolt ise 19.78'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı. Bu başarısıyla 31 yaşındaki sporcu, ikisi Rio'da olmak üzere olimpiyatlardaki toplam madalya sayısını 8'e çıkardı.

Finalde, Kanadalı Andre de Grasse, 20.02'lik süresiyle gümüş, Fransız Christophe Lemaitre ise 20.12'lik zamanıyla bronz madalyayı boynuna taktı.

Bakan Kılıç tribünde

Bu arada, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 400 metre engelli finalinde üçüncü olarak bronz kazanan milli atlet Yasmani Copello Escobar'ın madalya töreni ile Guliyev'in 200 metre finalini tribünden takip etti.