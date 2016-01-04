Ürünlerdeki şekeri ölçen telefon uygulaması

İngiltere'de veliler yiyecek ve içeceklerdeki şeker oranını ölçen akıllı telefon uygulamasını kullanmaya teşvik ediliyor.

İngiliz Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Kurumu tarafından hazırlanan "akıllı şeker uygulaması" (sugar smart app) ürünlerin üstündeki barkotları okuyarak şeker oranını gram ya da kesme şeker adedi olarak veriyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, uygulama ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Yetkililer uygulamanın diş çürükleri, obezite ve şeker hastalığıyla mücadeleye katkı sağlayacağı ve ailelerin daha sağlıklı seçeneklere yöneleceğini umut ediyorlar.

Halk Sağlığı Kurumu küçük çocukların diyetinde şeker limitini üç kat aştıklarını belirtti.

Şeker uygulamasının duyurulduğu kampanyada 4 ve 10 yaş arasındaki çocukların her yıl 22 kg eklenmiş şeker tükettiği vurgulanıyor.

Bu beş yaşındaki ortalama bir çocuğun ağırlığından fazla olan 5500 adet kesme şeker demek.

Uygulama günlük tüketilen yiyecek ve içeceklerde ne kadar şeker bulunduğunu anlamak için geliştirildi.

75 bin ürün üzerinde çalışan uygulama velilere çocuklarının sağlığına zararlı ürünleri belirlemeleri için hızlı bir kılavuz sunuyor.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun baş diyetisyeni Dr. Alison Tedstone çocukların beslenmelerinde çok fazla şeker tükettiklerini ve bunun diş çürüklerine, kilo almaya ve ilerideki yaşamlarında ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını söyledi.

Kilolu ve obez yetişkinlerin kalp ve şeker hastalıkları ve bazı kanser türlerine yakalanma olasılığı daha yüksek.

"Eğer velileri cesaretlendireceğim tek bir şey varsa o da çocuklarının beslenmelerinde şekerli içecekleri, az şekerli içecekler, su ya da az yağlı sütle değiştirmeleridir" diyor Tedstone.

Tedstone ayrıca yoğurt ve meyve sularında bulunan şeker oranının da şaşırtıcı düzeyde olduğunu ekliyor.

Halk Sağlığı Kurumu daha önce şeker tüketimini azaltmak için şeker vergisini desteklemiş ve şekerli gıdaların reklamlarının azaltılmasını talep etmişti.

Bazı ürünlerde bulunan şeker oranları şöyle:

Bir kutu kola: 9 küp kesme şeker

Bir paket çikolata: 6 küp kesme şeker

Bir küçük karton meyve suyu: 5 küp kesme şekerden fazla