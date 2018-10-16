“Ürün takip sistemi” ile bir gıda maddesinin tezgaha giriş ve aracı fiyatları görülebilecek

Ticaret Bakanlığı, ürünlerin fiyatının tezgaha gelene kadar aşama aşama nasıl arttığını tüketicinin cep telefonuyla takip edebileceği bir sistemin hazırlığı içinde.

Ticaret Bakanlığı yetkililerinin projeye ilişkin kendisini arayarak bilgi verdiklerini aktaran Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, sistemi şöyle anlattı:

“Vatandaş pazardaki tezgâhta gördüğü domatesi cep telefonuna yüklenen bir uygulamayla denetleyebilecek. Ürünün kodunu cep telefonuna gösterdiğinde domatesin tarlada kaça olduğunu, nakliyeyi, hal fiyatını anında görebilecek.”

Fatih Çekirge’nin Hürriyet gazetesinde yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Geçen hafta bir çağrıda bulunmuştum... “Tarladaki domatesi şehirdeki tezgâha kadar takip eden bir sistem olsa... Acaba aracılar, komisyonlar, fatura kaybı ne kadar olur?”

Aslında her ürün için geçerli bu.

Önceki gün Ticaret Bakanlığı’ndan aradılar.

Çok yakın bir dönemde vatandaşın pazardaki her ürünü takip edebileceği bir sistem geliyor.

Şöyle özetlediler:

“Ürün takip sistemi” diye bir sistem hazırlanıyor.

Domates örneğinden gidersek...

Vatandaş pazardaki tezgâhta gördüğü domatesi cep telefonuna yüklenen bir uygulamayla denetleyebilecek.

Ürünün kodunu cep telefonuna gösterdiğinde domatesin tarlada kaça olduğunu, nakliyeyi, hal fiyatını anında görebilecek.

Tüm detaylar yakında açıklanacak.

Ben şimdilik çok iddialı bir hazırlık olduğunu söyleyebilirim.

Eğer bu gerçekleşirse fiyatlama sisteminde bir devrim olur...

Öğrendiğim kadarıyla Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bu projeye çok büyük öncelik veriyor.

Yakında...