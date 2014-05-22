T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Urumçi'de saldırı: 31 ölü

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de bir markete düzenlenen bombalı saldırıda en az 31 kişi öldü.

22 Mayıs 2014 13:02


Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Urumçi'de düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 31 kişi öldü, 94 kişi yaralandı.

Çin resmi haber ajansı Şinhua'nın haberine göre bayraklarla donatılmış iki arazi aracı bir markette alışveriş yapanların üzerine doğru hareket ettirilerek, patlayıcı fırlatıldı. Bu sırada araçlardan biri infilak etti. Çin'de görgü tanıklarının bazı internet sitelerine koydukları fotoğraflarda, saldırının ardından çok sayıda vatandaşın kanlar içinde yerde yattığı görülüyor.

Çinli yetkililer saldırıdan Uygurlu ayrılıkçıları sorumlu tututuyor. Bundan üç hafta önce de Urumçi'de bir saldırı düzenlenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Sincan UygurBölgesiUrumçiBölgesi UrumçiUygurluWelle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24