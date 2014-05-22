Urumçi'de saldırı: 31 ölü



Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Urumçi'de düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 31 kişi öldü, 94 kişi yaralandı.

Çin resmi haber ajansı Şinhua'nın haberine göre bayraklarla donatılmış iki arazi aracı bir markette alışveriş yapanların üzerine doğru hareket ettirilerek, patlayıcı fırlatıldı. Bu sırada araçlardan biri infilak etti. Çin'de görgü tanıklarının bazı internet sitelerine koydukları fotoğraflarda, saldırının ardından çok sayıda vatandaşın kanlar içinde yerde yattığı görülüyor.

Çinli yetkililer saldırıdan Uygurlu ayrılıkçıları sorumlu tututuyor. Bundan üç hafta önce de Urumçi'de bir saldırı düzenlenmişti.