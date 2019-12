-URUMÇİ - İSTANBUL ARASINDA UÇAK SEFERLERİ PEKİN (A.A) - 08.03.2011 - Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi ile İstanbul arasında direkt uçak seferleri başlayacak. Çin'in dördüncü büyük havayolu şirketi Hainan Havayolları, Şanghay-Urumçi-İstanbul seferlerine Temmuz ayında başlamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Hainan Havayolları yetkilileri, ilk aşamada haftada iki sefer planladıklarını, bunların A-330 tipi uçaklarla yapılacağını, Şanghay'dan kalkan uçağın gidiş ve dönüşte Urumçi'de iki saat bekleme yapacağını belirtti. Çinli yetkililer, Atatürk Havalimanını kullanmak istediklerini ve İstanbul'dan ileri noktalara yolcu taşımacılığı yapmak için diğer havayolu şirketleriyle görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Yetkililer, ilk aşamada sadece yolcu taşımacılığı yapmayı düşündüklerini ve ayrı bir kargo seferi öngörülmediğini söyledi. 300 uçaklık filosu bulunan Hainan Havayollarının yüzde 48,62'si Grand Air China Co. Ltd. Şirketinin elinde bulunuyor. Grand Air China Co. Ltd. Şirketinin ise yüzde 48,6'sı Haynan eyaleti hükümetine, yüzde 32'si HNA Grubuna, yüzde 18,6'sı ise George Soros'a ait. Hainan Havayolları hali hazırda Pekin'den Berlin, Brüksel, Budapeşte ve Moskova'ya, Şanghay'dan ise Brüksel'e seferler yapıyor. China Southern havayolu şirketi de Urumçi-İstanbul seferleri konusunda pazar araştırması yapıyordu.