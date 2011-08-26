T24 LogoT24 Logo
Spor

Uruguaylı futbolcu Lugano gidiyor İSTANBUL (A.A)

26 Ağustos 2011 14:34

-Uruguaylı futbolcu Lugano gidiyor İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılımı men edilen ve Bank Asya 1. Lig'de oynama isteğini dile getiren Fenerbahçe'de yaprak dökümü başladı. Sarı-lacivertliler, Uruguaylı savunma oyuncusu Diego Lugano'nun transferi konusunda yurt dışından kulüplerle görüşmelere başlandığını Borsa'ya bildirdi. Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, ''Oyuncumuz Diego Alfredo Lugano Morena'nın transferi konusundan yurt dışından kulüplerle görüşmelere başlanmıştır'' denildi. Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç, dün akşam gazetecilere yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımın Spor Toto Süper Lig'de devam etse dahi takımdan gidecek futbolcuların olacağını bildirmişti.  Ali Koç, ''Tabii ki gidenler olacak. Birinci ligde devam etsek dahi gidenler olacak. Çok ciddi kayıplar söz konusu, ama kim gidecek, kim kalacak onu zaman gösterecek. O zaman çok uzun bir zaman olmayacak. Güzel bir şey görüyoruz ki futbolcularımız değerli, çok çok iyi teklifler var. Bazılarını üzülerek değerlendireceğiz'' ifadelerini kullanmıştı. 31 yaşındaki Uruguaylı savunma oyuncusu Lugano, 2006-2007 sezonundan bu yana Fenerbahçe'de forma giyiyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24