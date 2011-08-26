-Uruguaylı futbolcu Lugano gidiyor İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılımı men edilen ve Bank Asya 1. Lig'de oynama isteğini dile getiren Fenerbahçe'de yaprak dökümü başladı. Sarı-lacivertliler, Uruguaylı savunma oyuncusu Diego Lugano'nun transferi konusunda yurt dışından kulüplerle görüşmelere başlandığını Borsa'ya bildirdi. Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, ''Oyuncumuz Diego Alfredo Lugano Morena'nın transferi konusundan yurt dışından kulüplerle görüşmelere başlanmıştır'' denildi. Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç, dün akşam gazetecilere yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımın Spor Toto Süper Lig'de devam etse dahi takımdan gidecek futbolcuların olacağını bildirmişti. Ali Koç, ''Tabii ki gidenler olacak. Birinci ligde devam etsek dahi gidenler olacak. Çok ciddi kayıplar söz konusu, ama kim gidecek, kim kalacak onu zaman gösterecek. O zaman çok uzun bir zaman olmayacak. Güzel bir şey görüyoruz ki futbolcularımız değerli, çok çok iyi teklifler var. Bazılarını üzülerek değerlendireceğiz'' ifadelerini kullanmıştı. 31 yaşındaki Uruguaylı savunma oyuncusu Lugano, 2006-2007 sezonundan bu yana Fenerbahçe'de forma giyiyordu.