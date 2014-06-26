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Spor

Uruguay, ısıran Suarez'i 'Photoshop' iddiası ile savundu

Uruguay Futbol Federasyonu Suarez'in İtalyan futbolcu Chiellini'yi ısırmasının ardında medyaya yansıyan fotoğrafların gerçeği yansıtmadığını savundu

26 Haziran 2014 14:01

Uruguay Milli Takım futbolcusu Luis Suarez'in İtalyan savunma oyuncusu Giorgio Chiellini'yi ısırması ile başlayan tartışma devam ediyor. İngiliz medyasının başını çektiği bir grup Suarez'in ağır bir cezaya çarptırılması görüşünü savunurken buna karşın Uruguay Futbol Federasyonu savunmasını 'güçlendirdi'; "Chiellini'nin omuzundaki ısırık izleri Photoshop'lu."

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göe, Uruguay Futbol Federasyon'u Suarez'i ağır bir cezadan kurtarmak için harekete geçti. Federasyon'un bu adımında en büyük iddiası ise İngiliz ve Brezilya medyasının Chiellini'nin omuzundaki ısırık izlerini Photoshop'la yaptığı yönünde.

Konuyu görüşmek için İsviçreli eski futbolcu Claudio Sulser başkanlığında toplanan FIFA Disiplin Komitesi ise tanık ifadelerini, hakem raporlarını ve televizyonda gösterilmeyen kamera açılarını da dikkate alarak Suarez hakkında bir karar verecek. Ancak FIFA'dan sızan bilgilere göre Suarez için 6 maçlık bir ceza çıkması gündemde. Bu da Dünya Kupası defterinin Suarez için kapanması anlamına geliyor.

Chiellini'yi ısırması Suarez için sadece Dünya Kupası'ndan uzaklaşmak anlamına gelmiyor. Yıldız forvet büyük bir maddi kayıpla da karşı karşıya. Geçtiğimiz sezon Chelsea'den Ivanovic'i ısırması sonrasında sponsoru Adidas ile büyük sorunlar yaşayan Suarez, bu kez dünyanın en büyük spor malzemesi üreticilerinden olan sponsoru ile sorunu bu kadar kolay çözemeyebilir. Firma yetkilileri 'kriz görüşmeleri' için acil  olarak Rio'ya geldiler. Suarez'in bir başka sponsoru, bahis şirketi 888.com da yaptığı açıklamada sponsorluk sözleşmesini gözden geçirdiklerini açıkladı.

 

Devlet Başkanı bile savundu

 

Kupa'da yoluna devam eden Uruguay, Luis Suarez'in takım için ne kadar önemli olduğunun da farkında. Bu doğrultuda her şekilde Suarez'i savunmaya çalışan Güney Amerika temsilcisinde Devlet Başkanı Jose Mujica bile konu hakkında açıklamalarda bulundu. Uruguay basınına açıklamaya yapan Mujica, "Ben Luis Suarez'i birini ısırırken görmedim. Suarez'i yıpratmaya ve değerini düşürmeye yönelik bir kampanya başlatıldı. Her türlü darbeyle saldırıyorlar, ama o bunların hepsine karşı dik duruyor" ifadesini kullandı.

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