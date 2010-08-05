-URUGUAY'DAN İTHAL EDİLEN CANLI HAYVANLAR KOCAELİ'DE KOCAELİ (A.A) - 05.08.2010 - Et ve Balık Kurumu'nun (EBK) kasaplık hayvan ithalatı için düzenlediği ihale kapsamında Uruguay'dan ithal edilen canlı hayvanlar Derince Limanı'na getirildi. Edinilen bilgiye göre, Uruguay'dan yaklaşık 3 hafta önce yola çıkan ve içerisinde Angus cinsi 6 bin 400 büyükbaş canlı hayvan bulunan Ürdün bandıralı ''Kenoz'' adlı gemi Derince Limanı'na yanaştı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Derince İlçe Tarım Müdürlüğü veteriner hekimlerince gerekli kontrolleri yapılan canlı hayvanlar Derince 18 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi üyelerinin kamyon ve TIR'lar ile Et Balık Kurumunun Sakarya'daki kesimhanesine götürülmeye başlandı. Ürdün menşeli Hicazi Ghohseh firması tarafından ithal edilen Angus cinsi hayvanlar 2008 model sistemin bulunduğu gemide otomatik yem ve sulama sistemi ile hayvan başına 4 metrekarelik alan içinde özenle getirildiği ve Sakarya'ya sevklerinin 2-3 gün süreceği bildirildi.