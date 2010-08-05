T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

URUGUAY'DAN İTHAL EDİLEN CANLI HAYVANLAR KOCAELİ'DE KOCAELİ (A.A)

05 Ağustos 2010 19:46

-URUGUAY'DAN İTHAL EDİLEN CANLI HAYVANLAR KOCAELİ'DE KOCAELİ (A.A) - 05.08.2010 - Et ve Balık Kurumu'nun (EBK) kasaplık hayvan ithalatı için düzenlediği ihale kapsamında Uruguay'dan ithal edilen canlı hayvanlar Derince Limanı'na getirildi. Edinilen bilgiye göre, Uruguay'dan yaklaşık 3 hafta önce yola çıkan ve içerisinde Angus cinsi 6 bin 400 büyükbaş canlı hayvan bulunan Ürdün bandıralı ''Kenoz'' adlı gemi Derince Limanı'na yanaştı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Derince  İlçe Tarım Müdürlüğü veteriner hekimlerince gerekli kontrolleri yapılan canlı hayvanlar Derince 18 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi üyelerinin kamyon ve TIR'lar ile Et Balık Kurumunun Sakarya'daki kesimhanesine götürülmeye başlandı. Ürdün menşeli Hicazi Ghohseh firması tarafından ithal edilen Angus cinsi hayvanlar 2008 model sistemin bulunduğu gemide otomatik yem ve sulama sistemi ile hayvan başına 4 metrekarelik alan içinde özenle getirildiği ve Sakarya'ya sevklerinin 2-3 gün süreceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24