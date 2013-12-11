Uruguay'da 'yasal esrara' onay

Senatonun esrar ticaretiyle ilgili tasarıyı onaylamasıyla Uruguay, dünyada esrarın üretimini, dağıtımını ve satışını yasalarla kontrol eden ilk ülke oldu.

Temsilciler Meclisi iki hafta önce esrarı yasallaştıran bir tasarıyı onaylamıştı. Bu tasarı Senato tarafından da onaylandı.

Jose Mujica hükümeti, hazırlanan yasanın, 'uyuşturucu tacirlerinin kâr kapısını kapatıp, uyuşturucu kullanan kişileri daha ağır maddelerden uzak tutacağını' savunuyor. Yeni yasaya göre ülkede esrar satışını sadece devlet yapabilecek.

Yasa bu yetkiyi 'esrarın ve tüm yan ürünlerinin kontrolü, ithalat ve ihracat yetkileri, ekimi, yetiştirilmesi, hasadı, üretimi, saklanması, ticari olarak satılması ve dağıtımı devlete aittir' ifadeleriyle tanımlıyor.

Esrar satın almak isteyen kişilerin 18 yaşını geçmiş ve bir veri tabanına kayıt yaptırmış olması gerekiyor.

Bu kişiler özel ruhsata sahip eczanelerden her ay 40gr marihuana satın alabilecek ya da evlerinde altı kök kenevir bitkisi yetiştirebilecekler.

Papa eleştirmişti

Latin Amerika'nın önde gelen bazı siyasetçileri ve toplumun etkili isimleri uzun süredir esrarın yasallaştırılması çağrısında bulunuyorlardı.

Ancak bir başka etkili isim Papa Francis, geçen hafta Brezilya'ya yaptığı ziyaret sırasında, uyuşturucuların yasallaştırılması için yapılan girişimleri eleştirmiş, "Para ve güç için her şeyi yapabilecek ölüm tacirleri var. Şiddeti teşvik eden, ölüm tohumları eken uyuşturucu trafiğiyle mücadele etmek için toplumların cesur adımlar atması gerekir" demişti.

Rio'da uyuşturucu bağımlılarının tedavi göreceği klinikte eski bağımlılar ve halen uyuşturucu kullanan kişilerle görüşen Papa, "Bugünlerde insanlar, özellikle de gençlerimiz, Tanrı'nın yerini alan ve sahte umut vadeden para, başarı, güç ve keyif tuzağına düşüyor. Bu sahte tanrılara karşı dikkatli olun" uyarısında bulunmuştu.