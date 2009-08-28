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Dünya

Uruguay'da eşcinsel çiftler evlat edinebilecek

28 Ağustos 2009 12:52

Uruguay'da eşcinsel çiftlerin evlatlık edinebilmesine ilişkin yasa tasarısı kabul edildi.

Uruguay Katolik kilisesinin itirazına rağmen, 99 sandalyeli Temsilciler Meclisinde görüşülen tasarı 13'e karşı 40 milletvekilinin evet oyuyla kabul edildi. Oylamaya diğer milletvekilleri katılmadı.

Gay ve lezbiyen çiftlere evlat edinebilme hakkını tanıyan tasarının, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senatodan da onay alması gerekiyor. Tasarının meclisin üst kanadında da onaylanması halinde, Uruguay eşcinsel çiftlerin evlat edinebilmelerine izin veren ilk Güney Amerika ülkesi olacak.

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