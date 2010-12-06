-URUGUAY DA FİLİSTİN'İ TANIYACAK MONTEVIDEO (A.A) - 06.12.2010 - Brezilya ve Arjantin'in ardından bir başka Güney Amerika ülkesi Uruguay da gelecek yıl Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanımayı öngörüyor. Uruguay Dışişleri Bakan Yardımcısı Roberto Conde, Filistin'in Ramallah kentinde diplomatik bir temsilcilik açma yolunda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bunu Uruguay'ı bu yıl iki kez ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a ilettikleri kaydetti. Conde, ''Uruguay da Arjantin'in yolunu 2011'de izleyecek'' dedi. Arjantin Dışişleri Bakanı Hector Timerman da bugün yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Cristina Kirchner'in Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a ülkesinin Filistin'i, 1967 sınırlarının içinde özgür ve bağımsız bir devlet olarak tanıdığını bir mektupla ilettiğini belirtti. Brezilya da geçen cuma günü aynı yöndeki kararını açıklamıştı.