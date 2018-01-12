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Urla'da üniversite yerleşkesinden denize akan fuel oil, kirliliğe neden oldu (2)

DEKAN VEKİLİNDEN AÇIKLAMA GELDİ İzmir'in Urla İlçesi'nde Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ndeki yakıt tankının vanasından sızan fuel oilin, yağmur tahliye kanalıyla iskelede denize akmasıyla ilgili Dekan Vekili Prof

12 Ocak 2018 15:48

DEKAN VEKİLİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
İzmir\'in Urla İlçesi\'nde Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi\'ndeki yakıt tankının vanasından sızan fuel oilin, yağmur tahliye kanalıyla iskelede denize akmasıyla ilgili Dekan Vekili Prof. Dr. Uğur Sunlu, incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Prof. Dr. Sunlu, şunları söyledi:
\"Dün saat 17.55 sıralarında mesai bitiminde olay yaşandı. Yakıt tankındaki teknik bir arızadan dolayı olay oldu. Yaklaşık 20 dakika boyunca 150 litre yakıt, denize aktı. Ani bir şarj oldu. Anında müdahale ettik. Bütün önlemler alındı. Denizin durumu akşama göre daha iyi. Limanın dışına taşan önemli bir durum yok. Bu sevindirici, rüzgar yok, bu nedenle geniş alanı etkilemedi. Anında önlemler alındı. Ben de kontrolleri yapıyorum. Bir iki gün içinde temizlenecektir. Su ürünleriyle ilgili bir hasar söz konusu değil. Tekneler ile körfezin kıyı temizliğini de biz öğrencilerimizle yapacağız. El birliğiyle eski haline getireceğiz.\"
Prof. Dr. Uğur Sunlu, olayda sabotaj ihtimalinin olmadığını, tamamen teknik bir arızadan kaynaklandığını da ifade etti.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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