Urla'da HDP'li gruba polis engeli

İzmir’de 300 araçlık konvoyla Urla’ya gitmek isteyen yaklaşık 1500 kişilik HDP’li grubu polis ilçe girişinde engelledi. Urla içinde de bir grup toplanmaya başlayınca hızla gerilen ortam akşama doğru yatıştı. Polisin izin verdiği küçük bir grup ilçeye girip açıklama yaptıktan sonra HDP’liler İzmir’e döndü.

Urla’da geçen pazar seçim bürosu açılışı için hazırlık yapan 100 kişilik Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesine çevrede toplanan bir grup taş ve sopalarla saldırdı. Yaşanan gerginlikte HDP’liler, tepki gösteren grup ve polislerden dokuz kişi yaralanırken, 9 dokuz kişi de gözaltına alındı, HDP otobüsü, ilçe başkanlığının camları kırıldı. Yaralananlar tedavilerinin ardından taburcu edildi, gözaltındakiler ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Tufan Hamarat ve Hakan Güngördü'nün Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Urla’da yaşananları kınamak isteyen HDP İzmir İl örgütü, “Urla ile kucaklaşmaya gidiyoruz” diye bir duyuru yaptı. HDP’liler saat 11.00’de, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi önünde toplandı. Burada HDP’li gruptan, “Urla’nın hesabı sorulacak”, “Urla Ovası PKK yuvası”, “Biji serok APO”, “Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan” diye sloganları attı. HDP seçim otobüsünün de gelmesiyle, grup uzun araç konvoyuyla Urla’ya gitmek üzere yola çıktı. Yaklaşık üç yüz araçlık konvoy otoyol çıkışında önlem alan polis tarafından durduruldu. Bu arada Urla İlçe Merkezi’nde gelenleri duyan aralarında ülkücülerin de olduğu grup ta toplanmaya başladı. Polise takviye kuvvetler gunderildi. İlçe merkezindeki okullardan aileler çocuklarını aldı. İlçeye toplu taşım araçlarının, servis otobüslerinin giriş çıkışı da yasaklandı.

Yaklaşık 3 saatlik bekleyişin ardından aralarında HDP İzmir İl eşbaşkanı Cavit Uğur’un da bulunduğu bir grup partili polis eşliğinde ilçeye alındı. Burada bekleyen HDP’lilere seslenen Uğur, “Biz barış istiyoruz. Ancak burada görülen manzara utanç verici. Bu Kahramanmaraş ve Sivas’ta yaşanandan farklı değil. Buna sebep olan AKP hükümetidir. Hükümet biran önce istifa etmeli ve erken seçim yapılmalıdır” dedi. Bu sırada çevrede toplanan yüzlerce kişi HDP’li gruba tepki gösterdi. Aynı dakikalarda otoyol çıkışında bekleyen gruptan bazıları polise taş attı. Polis de tazyikli suyla söz konusu grubu uzaklaştırdı. İlçe merkezinden yine polis eşliğinde ayrılan HDP’li grup otoyol çıkışında bekleyen partililere seslendi. İlçeye giremeyen grup araçlarına binerek İzmir’e döndü.