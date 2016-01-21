Urla'da evleri için yıkım kararı verilen vatandaşlar: Yıkacaksanız kaçak villaları yıkın!

İzmir’in Urla İlçesi’ne bağlı Balıklıova’da, özel idarenin kapatılması üzerine belediyeye devredilen 74 ev için, Kıyı Kanunu’na uygun olmadığı kararı çıkması, yıkım tartışmalarına neden oldu. Karara tepki gösteren vatandaşlar, "Yıkacaksanız kaçak villalar işte orada; onları yıkın" dedi.

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarında ortaya çıkan bir tapede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da villalarının bulunduğu arazinin kaçak olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

Burada 25 yıldan bu yana kira verip oturan ev sahiplerinin, yıkım kararına karşı açtığı davayı, yerel mahkemenin reddetmesinden sonra Danıştay’ın da bunu onamasıyla, tahliye için harekete geçildi. Avukat Yusuf Baratalı, ortada yıkım için alınan bir mahkeme kararı olmadığını öne sürerek, şöyle dedi:



"Yerel mahkeme, kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olmadığına karar verdi. Masraf ve vekalet ücretini ödememizi istedi. Biz bunu Danıştay’a götürdük. Danıştay’ın reddettiği budur. Yıkım için esas mahkeme henüz sonuçlanmadı."

Sözcü'de yer alan habere göre, sabah saatlerinde Balıklıova Mahallesi’ne gelen yıkım ekiplerini, vatandaşlar kol kola girerek ve pankartlar ile karşıladı. Gece elektrik ve sularının kesildiğini belirten vatandaşlar, yıkıma karşı evlerini savunacaklarını söyledi.

Beraberindeki Jandarma ekipleri ile vatandaşların yanına gelen Urla Mal Müdürü kendisinin Kaymakamı temsilen yetkilendirildiğini, belediyenin yıkım kararı olduğunu ve tahliye işlemi yapılacağını bildirdi. Mahalle sakinleri ise “Yargı süreci devam ediyor. Danıştay süreci sonuçlanmadan evlerimizin yıkılmayacağına dair bize verilen söz tutulmuyor. Biz yaşam hakkımızı savunuyoruz, yuvalarımızı terk etmeyeceğiz” diye karşılık verdi. Vatandaşların, “Bu soğukta biz ne yaparız? Yatalak hastalarımız var. Çoğumuz ihtiyarız ve birçoğumuz kimsesiz. Yuvamızı yıkarsanız sokakta kalırız” sözleri üzerine, “Kaymakamlık olarak yaşlılarınızı sokakta bırakmayız, ambulansa koyup hastaneye götütürüz” cevabını verdi. Jandarma yetkilileri, vatandaşlar evleri kendi rızası ile terk etmezse zor kullanılacağını söyledi. Mahalle sakinleri ise “Biz terörist miyiz? Yuvamızı yıkmak için önce bizi öldürün” dedi. Mahalle sakinleri “Hacılar’daki kaçak villaları neden yıkmıyorsunuz? Gücünüz bize mi yetiyor” diye sordu.