Urla Yelken'in 15 yaş sevinci

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Urla\'da 2003 yılında kurulan Ali Rıza Mete (ARM) Urla Yelken Kulübü, 15. yılına girmenin mutluluğunu yaşıyor.

İlk olarak basketbol ve yelken branşlarında eğitim verdiklerini, 2008\'den bu yana sadece yelkende faaliyet gösterdiklerini dile getiren kulübün Kurucu Başkanı Gürbüz Arıkan, şimdiye kadar 30 milli sporcu yetiştirdiklerini söyledi. Son 4 yılda yurtdışındaki etkinliklere katılan en faal Türk kulüplerinden biri olduklarının altını çizen Gürbüz Arıkan, \"Sporcumuz Rasim Yaşar, 2014\'te optimistte Asya Şampiyonu oldu. Türkiye\'de İstanbul Yelken, Fenerbahçe ve Galatasaray\'dan sonra en faal kulüp biziz. Diğer kulüplerin bütçeleri göz önüne alındığında biz daha başarılıyız. Bizde yetiştikten sonra daha iyi duruma gelmesi için önce Göztepe ve son olarak Çeşme Yelken Kulübü\'ne giden Yılkan Timurşah, bu yıl Gençler Dünya Şampiyonluğu elde etti. Yılkan\'da 8.5 yıllık emeğimiz var\" dedi.

Yetiştirdikleri sporcuların İstanbul kulüplerinde olimpiyata hazırlandığını söyleyen Başkan Arıkan, \"Yelken camiası kulübümüzü \'Yelkenci Fabrikası\' olarak nitelendiriyor. Optimist sınıfında 4 antrenör ve 45 sporcuya, sörfte 15, 4.20 sınıfında 8 sporcuya sahibiz. Milli takımda şu an 13 sporcumuz var. İzmir\'de 1 numarayız. Amacımız dünya kulübü olmak\" diye konuştu. Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceler elde eden yelkencilerin kulübün halen lisanslı sporcusu olduğunu anlatan Gürbüz Arıkan, \"Türkiye\'nin en iyi derecelerini elde ediyoruz. 6 sınıfta Türkiye şampiyonluğumuz var. Sponsorumuz olmadan bunları başarıyoruz, destek bekliyoruz\" dedi. Kendilerine büyük yardımlar yapan rahmetli Rizeli işadamı Ali Rıza Mete\'nin ismini kulübe verdiklerini anlatan Arıkan, her yıl 14 Ağustos\'ta Urla Bağbozumu Şenlikleri\'nde Uluslararası Igor Yarışları\'na ev sahipliği yaptıklarını kaydetti.

AİLECE YELKENCİLER

ALİ Rıza Mete Yelken Kulübü\'nün kurucu başkanlığını Gürbüz Arıkan yaparken, kulübün başkan yardımcılığını ise eşi Aysun Atay Arıkan üstleniyor. Arıkan çiftinin kızları Okyanus Arıkan da yelkende milli takımda görev alıyor. Kızı Okyanus\'un yelkeni kendi kararıyla seçtiğini belirten Başkan Arıkan, \"Ben açıkçası tenisçi olmasını istiyordum, ancak Okyanus yelkeni tercih etti. Son olarak milli takımda Türkiye\'den 4 erkek, 1 de kız vardı. O da bizim kızımız. Kendisiyle gurur duyuyoruz\" dedi.

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