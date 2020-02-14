Urla Belediye Başkanı Oğuz'un tahliye talebine ret

‘FETÖ’ suçlaması ile tutuklanan ve Urla Belediye Başkanlığı düşürülüp yerine kayyım atanan Burak Oğuz, yargılandığı davada ilk duruşma İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti.

Mahkemeyi Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu Cumhuriyet Halk Partisi Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur, Cumhuriyet Halk Partisi Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da takip etti. Toplam yirmi tanığın bulunduğu ilk duruşma SEGBİS uygulaması ile kayıt altına alındı.

Mahkeme heyeti tarafından Burak Oğuz’a üye olduğu dernekler ve ilişki kurduğu tüm kişiler soruldu. Sorulan soruların çoğuna “Hatırlamıyorum” yanıtını veren Oğuz ayrıca yönetilen tüm suçlamaları reddetti.

İz gazetesinden Tugay Can’ın haberine göre, Mahkeme Başkanı tarafından Burak Oğuz’a “Kimse Yok Mu Derneği”ne yapılan yardımlar soruldu. Oğuz, mahkeme başkanının sorusuna, “Bu yardımları tamamen insani duygular ile yaptım” yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanı tarafından Burak Oğuz’a sorulan bir diğer soru ise Amerika Birleşik Devletleri ve Afrika’nın çeşitli ülkelerine gerçekleştirdiği seyahatler üzerine oldu.

Oğuz’a İGİD üyeliğinin sorulması üzerine; Afrika’yı çocukluğundan bu yana sevdiğini ve Afrika ile ilişki kuran kurumları araştırırken tesadüfen İGİD ile karşılaştığını aktardı. Oğuz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile ilişkilerinin ticari sebepler ile başladığını söyledi.

Oğuz’un Demokratik Kongre Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ziyaret hakkında söyledikleri ise dikkat çekti. Oğuz, “Bu seyahatlerde sadece biz yoktuk. Türkiye’nin birçok büyük iş adamı da bu seyahatlerde yer aldı” şeklinde konuştu.

"Seyahatte Gül de vardı"

Oğuz, “Demokratik Kongo Cumhuriyeti ziyaretinde dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de vardı. Hatta iki tane Bakan’ın da bu seyahate katıldığını hatırlıyorum. Bu seyahatte iki tane kız çocuğunun İstiklal Marşı’nı okuduğunu hatırlıyorum. Bu seyahate devletin en üst düzeyinden katılımlar söz konusuydu” ifadelerini kullandı. Oğuz, seyahat heyetinde yer alan bakanların adlarını ise hatırlamadığını söyledi.

"Gülen'i ziyaret edeceği izlenimi oluştu"

Mahkeme Heyeti tarafından Burak Oğuz’a ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’ne Hüseyin Çakıroğlu ile gerçekleştirdiği seyahatler de soruldu. Oğuz, savunmasında Amerika Birleşik Devletleri’ne giderken gidiş ve dönüş seyahatlerinde Çakıroğlu ile yan yana olduğu iddiasını kabul etti. Çakıroğlu’nun Amerika Birleşik Devletleri’nde Fetullah Gülen’i ziyaret edeceği izlenimini edindiğini ifade eden Oğuz, Çakıroğlu’nun kesinlikle bu yönde bir beyanı olmadığını söyledi. Cumhuriyet Savcısı tarafından Oğuz’a, “Amerika Birleşik Devletleri’nden dönüş yolunda bu yönde bir konuşmanız oldu mu?” sorusuna Oğuz, “Hatırlamıyorum” yanıtını verdi.

"İfadeye kendi ayağıyla gitti"

Sanık avukatları ise müvekkillerinin sabıkasız bir geçmişi olduğunu belirterek, “Müvekkilin ByLock’u yoktur. Bank Asya hesabına ilişkin 2013 yılından sonra işlem yapanlara bakmak lazım. Oğuz’da bu durum yoktur. Çevresini genişletmek isteyenleri İzmir Genç İşadamları Derneği tarzı yerlere yönlendirirler. Dernek üyeliği sadece 2 sene olmuştur. Kendisinin Afrika sempatizanlığı vardır. Her şeyden önce seçilmiş bir belediye başkanı, yüzde 70 oy almış. İfadeye kendi ayağıyla gitmiştir. Tahliyesini talep ediyoruz” ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti verilen aranın ardından sanığın tutukluluk halinin devamına, dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.