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Ekonomi

Ürietici fındığı yaktı!

Düzce'de bir grup üretici hükümetin öngördüğü fındık fiyatını protesto için, fındık ağaçlarını ateşe verdi.

06 Eylül 2008 03:00

Düzce’nin Akçakoca İlçesi’ne bağlı Hasançavuş Köyü’nde bir grup fındık üreticisi, 4 YTL’lik fındık fiyatını protesto için, fındık ağaçlarını hızarla kesip, ateşe verdi.

 

Köyde toplanan yaklaşık 20 fındık üreticisi, hükümetin açıkladığı fındık fiyatına tepki gösterdi. Üreticiler, önce Nazmi Kal’ın fındık tarlasındaki fındık ağaçlarını hızarla kesti. Daha sonra da yan taraftaki Selver Kar’ın fındık tarlasını, alevlerin yayılmaması için çevresinde hortumlarla su sıkıp önlem aldıktan sonra ateşe verdi. Ürünün toplandığı bahçeyi yakan üreticiler, daha sonra yine hortumlarla su sıkıp soğutma çalışması yaptı.

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