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Yaşam

Urfa'da Süryanilere ait tek tarihi kilise İlahiyat Fakültesi Vakfı'na verildi

Tarihi kilise restore edildikten sonra Eyyübiye Belediyesi’ne tahsis edilmişti

14 Kasım 2016 21:21

Urfa’da 1861 yılında yapılan ve kentte Süryanilere ait tek kilise olan Reji Kilisesi, restore edildikten sonra Eyyübiye Belediyesi’ne bağlı kültür merkezi ve Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı olarak kullanılmaya başlandı.

Gazete Karınca'da yer alan habere göre, Urfa’da Ellisekiz Meydanı’nda bulunan Süryanilere ait Reji Kilisesi (Aziz Petrus ve Aziz Paulus Kilisesi), kültür merkezi olarak kullanılacak şekilde restore edildikten sonra Eyyübiye Belediyesi’ne tahsis edildi.

Kilisenin bazı bölümleri kültür merkezi olarak kullanılırken, bir bölümü de Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı olarak kullanılıyor. 

 

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