Urfa'da 'kolbastı'!

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Urfa'da 'Şanlı' kolbastı

TRABZONSPOR: 3 - FENERBAHÇE: 1

NTV Spor'dan Ahmet Sivaslı'nın kaleme aldığı Fenerbahçe-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası final maçıyla ilgili "Urfa'da 'Şanlı' kolbastı" (5 Mayıs 2010) başlıklı maç analizi şöyle:Tarih 5 Mayıs... Trabzonspor'un 1996 yılında şampiyonluğu kaçırdığı, Fenerbahçe'nin Trabzon'dan 2-1'lik galibiyetle çıkarak zafer sarhoşluğu yaşadığı gün. Tarih yine 5 Mayıs. Yer bu kez Trabzon değil, Şanlıurfa. 10 yıl sonra kupada gündüz finali, yıl 2010, bordo-mavili takımın başında yine Şenol Güneş var. Bir tarafta Turkcell Süper Lig'de şampiyonluğa koşan ve en son 27 sene önce Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, diğer yanda ligin son haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak, en son 6 sene önce Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor. Urfa'da 'şanlı' bir atmosfer, farklı heyecanlar, 30 dereceyi bulan sıcaklık...Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Andre Santos'un yerine Vederson görev yaparken Daum klasik 11'ini sahaya sürdü. Şenol Güneş ise Ankaragücü maçında ilk 11'de bulunan Giray'ı kulübeye çekerken, tecrübeli Song-Egemen ikilisini Fenerbahçeli forvetlerin karşısına sürdü. Selçuk İnan formasına tekrar kavuşurken Yattara kadroya alınmadı.NTV Spor'dan Ahmet Sivaslı'nın haberine gçre maç hızlı başladı. Önce Vederson'un soldan ortası, daha önce Umut-Vederson deparı, 4. dakikada yine Vederson'un soldan aldığı topu çizgiye kadar götürmesi ilerleyen dakikaların habercisi olarak dikkat çekti.Maçın ilk pozisyonu 5. dakikada yaşandı. Trabzonspor'da attığı gollerin yanı sıra kaçırdığı gollerle de konuşulan Umut Bulut, Colman'ın pasında penaltı noktasına çok yakın bölgeden boş durumda ayak içiyle topu dışarıya atmayı başardı. İlk 10 dakikada Trabzonspor'un oyunda üstünlüğü dikkat çekerken 10. dakikada sağ kanattan bindiren Mehmet Topuz'un ortasına İspanyol Guiza'nın topa dokunaması Fenerbahçelileri bir anda heyecanlandırdı. Karşılıklı ataklarla ve açık oyunla başlayan karşılaşmada 15. dakikada Umut Bulut'un vuruşunu ligde uzun zamandan beri kalesinde gol görmeyen Volkan Demirel kurtarmayı başardı. Umut Bulut ve Volkan Demirel 18. dakikada yine karşı karşıya geldi. Ceza sahasına giren Umut'un sağ çaprazdan vuruşunu kaleci Volkan zorlanmadan kurtardı. 20. dakikada yine Volkan-Umut, yine galip Volkan. 27. dakikada topla oynama oranları yüzde 50-yüzde 50 olarak açıklanırken 29. dakikada Burak Yılmaz'ın uzak mesefaden kullandığı frikiği formunun zirvesindeki Volkan aynı güzellikte kurtararak alkışların Urfa dışından bile duyulmasına vesile oldu. 35. dakikada Fenerbahçe üstüste yakaladığı pozisyonlarla tehlikeli geldi ama Song, Özer'e adeta set kurarak kalecisi Onur'u korudu. 2 dakika önce gelen uyarıdan sonra karşılaşmanın ilk sarı kartı 38. dakikada Emre Belözoğlu'na çıktı.İlk yarıda Trabzonspor'un üstünlüğü dikkat çekerken Umut-Volkan kapışması heyecanı artırdı, Fenerbahçe'de Alex, Özer, Emre gibi etkili ayaklar hiçbir varlık gösteremedi. Trabzonspor ilk yarıda tam 12 şut atarken Fenerbahçe sadece 2 şutta kaldı.İkinci yarıya da Trabzonspor iyi başladı. 51. dakikada Alanzinho'nun ceza yayı üzerinden şutu defansa çarparak kornere gitti.Maç boyunca Trabzonspor kalesinde hiç görünmeyen Fenerbahçe bir geldi pir geldi. 55. dakikada yıldız Alex, bitmiş denen pozisyonda Guiza'nın pasında, mükemmel bir vuruşla, Onur'un uzanamayacağı köşeye sol ayağının dışıyla topu filelere gönderdi ve skoru değiştirdi: 1-0Golden sonra Trabzonspor daha atak oynamaya başladı. 61. dakikada Arjantinli Colman'ın yakın mesafeden şutu Volkan'ın bakışları arasında direkte patlarken 65. dakikada üstüste kullandığı kornerlerin sonuncusunda Song'un kafası bir hayli farkla auta gitti.Trabzonspor 65. dakikada Umut ile beraberliği yakaladı. Maçın başından bu yana Volkan'ı avlayamayan Umut, Selçuk İnan'ın ortasına vurduğu kafa vuruşuyla maça beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1. 68. dakikada yapılan Emre-Deivid değişikliği ise maçın geride kalan bölümü için ilginç bir hareket olarak dikkatlerimizi çekti. 75. dakikada sağ kanattan gelen ortaya Deivid boş durumda estetik bir vuruş denedi, top Onur'un kucağında kaldı.Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'un... Şanlıurfa'da oynanan final maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Umut, Engin Baytar ve Colman'ın golleriyle 3-1 yenerek kupaya uzandı. Fenerbahçe'nin tek golü Brezilyalı Alex'ten geldi. 27 yıldır Türkiye Kupası'na hasret kalan sarı lacivertliler, bu geleneğe yine son veremedi. Karadeniz ekibi ise 6 yıl sonra kupayı müzesine götürmeyi başardı.79.dakikada Trabzonspor herkesi şaşkına çeviren bir gol kaçırdı. Sağ kanattan Colman "Al da at" dedi. İlk golün sahibi Umut Bulut inanılmaz bir gol kaçırdı, top Volkan'da kaldı.Bu golü kaçıran Trabzonspor aynı dakika içerisinde öne geçiren golü attı. Engin Baytar sol çaprazdan ceza alanına girdi, Lugano'yu etkisiz hale getirdi, Volkan'ı kapattığı köşeden avladı. Trabzonspor bu golle kupa finalinde 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda iyi kapanan Trabzonspor, Fenerbahçe'ye beraberlik şansı tanımadı ve son dakikada Colman skoru belirledi: 3-1Urfa'da oynanan final, son yıllarda izlediğimiz en heyecanlı kupa finallerinden biriydi... Kupanın bir kulpuna ulaşan Fenerbahçe yine hasret kaldı iki kulpunu kaldırmaya... 27 yıl geçti, o hasretle beklenen kupa yine gelmedi. Fenerbahçe karşısında maçın başından bu yana etkili oynayan Trabzonspor hakkıyla kupayı kaldırırken bu satırların yazarı, yine Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası sevincini göremedi... Alkışlarımız Trabzonspor'a...GAP ArenaCüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunOnur, Serkan, Song, Egemen, Cale, Selçuk (Dk. 83 Sezer), Colman, Engin (Dk. 86 Ceyhun), Burak, Alanzinho (Dk. 90 1 Giray), UmutVolkan Demirel, Gökhan Gönül (Dk. 87 Gökhan Ünal), Lugano, Bilica, Vederson, Mehmet Topuz, Selçuk, Emre (Dk. 67 Deivid), Özer, Alex, GüizaDk. 61 Serkan, Dk. 85 Burak, Dk. 87 Egemen, Dk. 90 Onur (Trabzonspor) Dk. 38 Emre, Dk. 71 Bilica (Fenerbahçe)Dk. 66 Umut, Dk. 80 Engin, Dk. 90 3 Colman (Trabzonspor) Dk. 55 Alex (Fenerbahçe)