Urfa'da 'çocuk gelin' ticareti

T24 - Şanlıurfa'da 12 yaşındaki Suriyeli Bedia'nın, 32 bin lira başlık parasıyla gelin olduğu evde işkence gördüğünü öne sürerek geri dönmesi, bölgede yaşanan acı gerçeği ortaya çıkardı.





Şanlıurfa'da 18 suçtan sabıkası bulunan 35 yaşındaki Abdülhakim Tapan'ın, 32 bin TL başlık parasıyla aldığı 12 yaşındaki Suriyeli Bedia Amori'nin, 20 gün sonra işkenceye uğradığını öne sürerek geri dönmesi, bölgedeki acı gerçeği de gözler önüne serdi.



Şanlıurfa'da, 5 bin liradan başlayıp 35 bin liraya kadar çıkan başlık paralarıyla satılan yüzlerce Suriyeli gelin var. Şehitlik Polis Merkezi'ne geçen hafta başvuran Suriyeli bir aile, 20 gün önce, 35 yaşındaki Abdülhakim Tapan'la evlendirdikleri 12 yaşındaki kızları Bedia Amori'nin kocasından işkence gördüğünü öne sürerek yardım istedi. Tapan'ın evini basan jandarma küçük gelini kurtardı. Bedia Amori ifadesinde, 20 gün önce evlendiği eşinin alkol aldığını, kendisine zorla esrar içirip porno film izlettirdiğini, karşı koyunca da dövdüğünü söyledi. Ailesi de, doktor olduğunu söyleyen Halil Taş aracılığıyla tanıştıkları Tapan'ın namaz kıldığını görünce, başlık parası karşılığında kızlarını verdiklerini anlattı.



Uyuşturucu, adam yaralama, gasp ve hırsızlık gibi suçlardan 18 ayrı sabıkası bulunduğu belirlenen ve gözaltına alınan Tapan, savcılık tarafından serbest bırakıldı. Suriyeli aile de işlemlerinin tamamlanmasının ardından kızlarını alıp ülkelerine döndü.





'Başkasına satarlar'



Damat Abdülhakim Tapan'ın annesi Hatice Tapan ise, Bedia Amori'nin ailesinin nikâhtan önce Şanlıurfa'ya gelip araştırma yaptığını öne sürerek, "Aile düğüne geldi. Misafir ettik, Balıklıgöl'ü ve kenti gezdirdik. Hatta annesi 15 gün burada kaldı. Babası da haftada bir gelip gidiyordu. Başlık parası olarak 32 bin TL verdik. 5 burma bilezik ve 7 Cumhuriyet altını aldım. Pasaportu yoktu, onu da biz çıkarttık. Giderken altınları da götürmüşler. Verdiğimiz başlık parası, altınlar ve düğünde yaptığımız masraflar boşa gitti. Dövdüğümüz iddiaları da yalan. O da bizim kızımız olmuştu, niye dövelim? Bizi dolandırdılar. Şimdi kızlarını Suriye'de bir daha satacaklar" dedi.





Yüzlerce Bedia var



Bu olay, bölgedeki acı bir gerçeği de ortaya çıkardı. Şanlıurfa'da, özellikle de Harran ve Akçakale'de, Bedia gibi 5 bin liradan başlayıp 35 bin liraya kadar çıkan başlık paralarıyla satılan yüzlerce Suriyeli gelin var. Ülkelerinde küçük yaştaki kızların evlenmesine izin verilen Suriyeli aileler, damadın yaşına ve kaç eşinin olduğuna değil, alacakları başlık parasına bakarak kızlarını veriyor.



Bölgede, parası olan birçok kişi imam nikâhıyla 2'nci, hatta 3'üncü eş olarak Suriyeli kızlarla evleniyor. İmam nikâhıyla evli olanlar, çoluk çocuğa karışmasına rağmen, süresi dolduğunda Suriye'ye giriş-çıkış yapıp Şanlıurfa'ya geri dönüyor. Resmi nikâhla evlenebilenler ise 3 yılı doldurduktan sonra başvuruda bulunarak Türk vatandaşlığına geçiyor.





