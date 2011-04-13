Urfa'da bağımsız aday isyanı

T24- Aşiretlerin belirleyici olduğu Şanlıurfa’da, AKP’nin güçlü aşiret liderlerini çizip farklı isimlere yönelmesi deprem etkisi yarattı. Aşiret liderleri'nin bağımsızlık yolunu şeçmesiyle kentteki bağımsız adayların sayısı 11'i buldu.

Şu anki 11 milletvekili sayısını 12 Haziran seçimleriyle 12’ye çıkaracak olan Şanlıurfa’da, parti listelerinde kendilerine yer bulamayan aşiret üyeleri bağımsız aday olma yolunu seçti.

AK Parti listesinde yer almayan İzol aşiretinden Zülfikar İzol anlattı.

Şanlıurfa’nın 12 Haziran seçimlerine girecek olan milletveklili adayları, yerel seçimlerde AK Parti listesinden aday gösterilmeyen ve "ceketimi assam seçtiririm" sözü gerçek olan Eşref Fakıbaba’yı akıllara getirir nitelikte.

2’si BDP’nin desteklediği toplam 11 bağımsız adayın çıktığı kentte, Zülfikar İzol, Zeynel Fatih Şıhanlıoğlu, Mahmut Cevheri ve Ahmet Bucak aşiret destekli adaylar.

Bağımsız aday olan İbrahim Tatlıses gibi AK Parti listesinde kendine yer bulamayan Zülfikar İzol, Canlı Ana Haber’e konuk oldu.

Şu an 8’i AK Partili, biri BDP'li, ikisi de bağımsız toplam 11 milletvekili bulunan Şanlıurfa, 12 Haziran'da Meclis’e 12 milletvekili gönderecek.

Partilerin listelerini açıklamasından sonra hayal kırıklığı yaşanan kentte, özellikle AK Parti listesi çeşitli çevrelerce eleştiriliyor.

Birçok ilde olduğu gibi Şanlıurfa'da da revizyon yapan ve 351 aday adayı arasında, geçmiş dönemden sadece üç ismi listeye alınan AK Parti, Devlet bakanı Faruk Çelik’i liste başı yaptı.

Aday listelerinin açıklanmasının ardından CHP İl Yönetimi’nden de eleştiriler yükselirken, İbrahim Tatlıses gibi AK Parti listesinde yer alamayan milletvekili Zülfikar İzol ile birlikte Zeynel Fatih Şıhanlıoğlu, Mahmut Cevheri ve Ahmet Bucak gibi aşiret destekli bağımsız adaylara Meclis yolunda şans veriliyor.



"Listelerde Urfalılar yok"





İzol, liste dışı kalmasını ve 12 Haziran seçimlerini Canlı Ana Haber’e değerlendirdi.

"Şanlıurfa’dan 351 tane aday adayımız müracat yaptı. Bunlar içerisinde değerli isimler vardı” diyen İzol, "Urfa’da yaşayan, oranın havassı soluyan, örfünü ve adetlerini bilen; köyünde kasabasında bağdaş kurabilecek, sıkıntıları dinleyebilecek insanlar görmek isteniyordu. Ama listeye bakıldığında yarısı yabancı. Urfa’yla bağlantısı olmayan kişilerin olduğu bir liste oluşmuş” dedi.





"Anlam veremedim"





Meclis’te 4. dönemini yaşayan İzol aşireti üyesi Zülfikar İzol, Başbakan’ın "ara verseler olmaz mı?" çıkışını, "Ben yenilikçi harekete katılan ve bu partiyi kuran 11 kişiden biriyim. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül önderliğinde başladık ve Tayyip Bey’le...” şeklinde değerlendirirken, "Neden aday gösterilmediniz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Ben de ona anlam veremedim. Ben Zülfikar İzlol olarak, AKP milletevili olarak partime güzel hizmetlerde bulundum, Urfa’ya yapılan hizmetlerin altında imzamız var" şeklinde konuştu.

İzol, "Aşiretler siyasette devre dışı mı kalıyor" sorusuna, "Biz aşiret olarak yola çıkmadık. Urfa’daki insanların tepkisini gördük, listeye duyulan rahatsızlıktan dolayı yola çıktık ve bağımsız aday olduk" dedi.





"En az 4-5 bağımsız seçilir"





Kentte rahatsızlık olduğunu ve en az 4-5 bağımsız adayın destekleneceğine inanadığını söyleyen İzol, “Urfa’nın farklı bir konumu ve duruşu var. 12 Haziran’da haksızlık karşısımda kendisini kanıtlayacak ve buna inanarak aday oldum. Bütün Urfalılara verdikleri destekten dolayı sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

