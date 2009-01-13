Urfa Valisi AKP delegesi gibi

AKP, 55 ilde teşkilat yoklaması yaptı. Adaylık müracaatı yapan isimlerle ilgili teşkilatın görüşü alındı. Ancak Şanlıurfa’da yapılan temayülde skandal yaşandı.



Temayül yapılan salona Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan da gitti. AKP kulislerinde konuşulan iddialara göre Vali Yavaşcan, AKP İl Başkanlığı’ndan istifa ederek belediye başkan adayı olan Mehmet Ekinci’ye destek veriyor. Ekinci’nin Şanlıurfa’dan AKP’den aday olmasını isteyen Vali’nin, AKP’liler arasında kulis yaptığı ileri sürülüyor. İçişleri Bakanlığı AKP’lilerin şikayetiyle ortaya çıkan olayla ilgili inceleme başlattı.

