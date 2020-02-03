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Urfa'da çocukları istismara maruz bırakan öğretmen ve berber tutuklandı

03 Şubat 2020 15:14

Urfa'da çocukları cinsel istismara maruz bıraktıkları iddiasıyla gözaltına alınan müzik öğretmeni Mehmet Emin K. ile berber Ramazan A. (72), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kent merkezinde özel bir okulda 4 kız öğrenciyi istismara maruz bıraktığı iddiasıyla hakkında açılan soruşturmanın ardından gözaltına alınan öğretmen Mehmet Emin K. ile Viranşehir ilçesinde iş yerinde küçük çocuğu istismara maruz bırakan berber Ramazan A.’nın emiyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 fail, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece "çocuğa karşı cinsel istismar" ve "hüriyetinden yoksun kılmak" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

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