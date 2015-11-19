Urfa Barosu: 1 yılda boşanma oranı yüzde 20 arttı, nedeni ‘Suriyeli kuma’ evlilikleri

Şanlıurfa Baro Başkanı Hikmet Delebe, kentteki evli erkeklerin Suriye'deki savaştan kaçarak kente yerleşen Suriyeli kadınları kuma aldığını, bunun da ekonomik sıkıntı ve aile içi huzursuzluğa neden olduğunu ve kentte boşanma davalarının arttığını söyledi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ali Leylak'ın haberine göre, Aile Mahkemeleri'nde görülen boşanma davalarının çoğunluğunun ekonomik sıkıntı ve Suriye'deki savaştan kaçarak gelen ve kuma alınan Suriyeli kadınlar nedeniyle ortaya çıkan huzursuzluklardan kaynaklandığını ifade eden Baro Başkanı Hikmet Delebe, şöyle dedi:

"Suriye'deki iç savaştan kaçanlar, Şanlıurfa'da kuma evlilikleri yaparak kendilerini güvence altına alıyor. Durum böyle olunca başta aile içerisinde ekonomik sıkıntılar çıkıyor. Ardından eşler arasında geçimsizlik yaşanması üzerine çiftler boşanmak için mahkemeye başvuruyor."

“Suriyeli kadınlar için aracılar devrede”

Kent merkezinde ve kamplarda kalan Suriyeli kadınları evlendirmek için aracılarının da ortaya çıktığını öne süren Baro Başkanı Delebe, şöyle konuştu: "Savaştan kaçan 500 bin Suriyeli sığınmacının Şanlıurfa'ya yerleşmesi, sosyal ve ekonomik hayatta çok ciddi tahribatları da beraberinde getirdi. Bunların başında kuma evlilikleri geliyor. Hal böyle olunca boşanmalar da artamaya başladı. 2014 yılı sonu itibariyle Şanlıurfa'da mevcut olan 1'inci Aile Mahkemesi'nde bin 342, 2'nci Aile Mahkemesi'nde ise bin 219 boşanma davası görülmekteydi. 2015 yılında ise bu sayı yüzde 20 oranında arttı ve şu an Şanlıurfa'da 3 bin'in üzerinde çiftin dosyası bulunmaktadır."