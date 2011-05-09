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Ekonomi

ÜRETİM YÜZDE 12,7 İMALAT YÜZDE 10,4 ARTTI ANKARA (A.A)

09 Mayıs 2011 14:10

-ÜRETİM YÜZDE 12,7 İMALAT YÜZDE 10,4 ARTTI ANKARA (A.A) - 09.05.2011 - Türkiye'de, sanayi üretimi bu yılın mart ayında, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,4 arttı. Sanayi üretimi aylık bazda değerlendirildiğinde de Şubat ayına göre yüzde 12,7 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 yılı mart ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, martta geçen yılın aynı ayına göre, sanayinin alt sektörlerinden madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 4,5, imalat sanayinde yüzde 10,4 ve elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe de yüzde 11,9 artış kaydedildi. Takvim etkisinden arındırılmış endeks, mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise martta bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalış gösterdi.      -EN YÜKSEK ARTIŞ SERMAYE MALI İMALATINDA-      Ana Sanayi Grupları Sınıflamasına göre, mart ayında geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 26 ile sermaye malı imalatında kaydedildi. Bunu yüzde 14,2 ile dayanıklı tüketim malı imalatı, yüzde 13,6 ile enerji, yüzde 7 ile ara malı imalatı ve yüzde 3,5 ile dayanıksız tüketim malı imalatı izledi. İmalat sanayi alt sektörlerine bakıldığında artışta ilk sırayı yüzde 39,7 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı aldı. Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması yüzde 29,6, mobilya imalatı yüzde 29,5, motorlu kara taşıtı treyler (römork), yarı treyler (yarı römork) imalatı yüzde 27,2, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı yüzde 25,8 artış gözlendi. Söz konusu dönemde, tütün ürünleri imalatında yüzde 9,7 oranında düşüş kaydedildi.      -ÜRETİM VERİLERİ-      TÜİK verilerine göre 2011 mart ayında 2005=100 temel yıllı sanayi üretim endeksindeki yıllık değişim oranları şöyle: /*                   AYLAR        2011   2010     2009   2008 -------     ------ ------    -----  ----- Ocak         19,0   12,8    -21,5   11,2 Şubat        13,9   17,6    -24,0    9,2 Mart         10,4   21,4    -21,5    3,5 Nisan               16,9    -18,8    7,5 Mayıs               14,9    -17,1    3,0 Haziran             10,0     -9,9    2,3 Temmuz               8,8     -8,9    4,4 Ağustos             10,8     -6,5   -3,4 Eylül               10,4     -9,6   -4,0 Ekim                 9,9      6,2   -6,3 Kasım                9,4     -3,0  -12,9 Aralık              16,9     23,9  -17,4 Yıllık Ortalama     13,1     -9,9   -0,6 */                                   2010 ve 2011 yılları mart ayı sanayi sektörü üretim artış oranları da yüzde olarak şöyle: /*                                 İktisadi Faaliyet Kolları                        2010     2011 .                      Mart     Mart .                    -------  ------- Toplam sanayi          21,4     10,4 -Madencilik             7,8      4,5 -İmalat sanayi         24,3     10,4 Elektrik, gaz ve su     6,8     11,9 */                  İmalat sanayi alt kolları itibariyle 2010 ve 2011 yılları mart ayı verileri de şöyle:             İktisadi Faaliyet Kolları /*                                           2010        2011 .                                          MART        MART -------------------------------           -------    ------- İmalat Sanayi                              24,3        10,4 -Gıda ürünleri imalatı                     13,9         6,1 -İçecek imalatı                             4,3        -4,3 -Tütün ürünleri imalatı                   -23,4        -9,7 -Tekstil ürünleri imalatı                  26,1        -0,5 -Giyim eşyası imalatı                      15,5        -4,4 -Deri ve ilgili ürünlerin imalatı          15,4        39,7 -Ağaç ve ağaç mant.ürünleri imalatı        59,8         0,7 -Kağıt ve kağıt ürünleri iml.              14,5        14,1 -Kayıtlı medyanın basılması-çoğaltılması   -1,7        29,6 -Kok kömürü rafine edilmiş petrol ür. iml. 33,0        25,8 -Kimyasal madde ve ürünleri imalatı        30,6         8,0 -Temel eczacılık ürünlerinin imalatı       10,9         7,2 -Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı        32,8        17,8 -Diğer metalik olmayan mineral ürün. iml.  22,2         6,7 -Ana metal sanayii                         16,8         2,4 -Fabrikasyon metal ürünleri imalatı        33,3        12,2 -Bilgisayarların, elekt. optik ürün iml.    5,7        20,2 -Elektrikli teçhizat imalatı               49,0        21,9 -B.Y.S makine ve ekipman imalatı           51,8        25,5 -Motorlu kara taşıtı-römork, y.römork iml. 62,3        27,2 -Diğer ulaşım araçlarının  imalatı        -60,4         9,6 -Mobilya imalatı                           22,5        29,5 -Diğer imalatlar                           25,4        -5,3 -Makine-ekipmanların kurulum ve onarımı    -2,4         2,2 */       

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