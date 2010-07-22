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Yaşam

Üretim hatası evlilik yıkıyordu

Kutudaki eksik prezervatif evlilik yıkıyordu.

22 Temmuz 2010 03:00

T24- Paketlerinde 10 adet prezervatif bulunan Okey'in bir kez yaptığı üretim hatası bir çifti direkten döndürdü. Pakette 8 adet prezervatif bulan kadın ‘Aldatılıyor muyum?' diye OK Danışma hattını aradı. Yanlışlık anlaşıldı.


4 milyon prezervatif kullanıcısının bulunduğu Türkiye'de yılda ortalama 40 bin tüketici sorusuna cevap veren Okey, paketteki eksik prezervatif yüzünden oldukça gerilen bir çiftin evliliğini kurtardı.


Habertürk'te yer alan habere göre, OK Danışma hattını arayan bir kadının "Sizin paketlerinizde kaç adet prezervatif olur" sorusuna "10 adet" diye cevap veren Okey yetkilileri, paniğe kapılan kadının "Ama benim paketimden 8 tane çıktı. Kocam beni aldatıyor mu?" tepkisi üzerine harekete geçti.


Tüketiciden paketi istediklerini ve incelemeleri sonucunda sorunun 4 yılda sadece bir kez karşılaştıkları bir üretim probleminden kaynaklandığını farkı ettiklerini dile getiren Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Okey Ürün Yöneticisi Sami Çölgeçen, "İnceleyince anladık ki, üretimdeki sorundan dolayı pakete sadece 8 adet prezervatif konup ambalajlanmış. Yeni açılan pakette 8 adet prezervatif bulan tüketicimiz de bu nedenle paniğe kapılmış. Durumu anlattık ve sorunu giderdik" dedi.

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