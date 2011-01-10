Üretim aylık bazda hız kesti

T24 - Sanayi üretimi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre arttı ancak önceki aya göre azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2010 yılı Kasım ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Büyümenin öncü göstergesi sanayi üretim endeksi, 2010 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 oranında arttı.

Buna göre, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 8,2, imalat sanayi sektörü endeksinde yüzde 9,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde de yüzde 4,7 artış kaydedildi.

Ana Sanayi Grupları Sınıflamasına göre, Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış, yüzde 20,6 ile sermaye malı imalatında kaydedilirken, bunu yüzde 13,9 ile ara malı imalatı, yüzde 12,8 ile dayanıklı tüketim malı imalatı, yüzde 6,2 ile de enerji izledi. Söz konusu dönemde dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 0,9 gerileme meydana geldi.

Alt sektörler itibariyle de en yüksek üretim artışı yüzde 31,0 ile ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatında kaydedildi. Bu sektörü yüzde 30,2 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı, yüzde 26,7 ile motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı takip etti.

Elektrikli teçhizat imalatında yüzde 25, diğer imalatlarda yüzde 24,8, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında yüzde 20,7, içeceklerin imalatında yüzde 18,8, ana metal sanayiinde yüzde 17,5, bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında yüzde 15,4, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatında yüzde 14,7 oranında artış kaydedildi.



