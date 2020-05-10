"Üreticinin elinde kalan tonlarca patates ve soğan çürüyor"

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, patates ve soğan üreticisinin mağduriyetinin giderilmesi için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye çağrıda bulundu. Patates ve soğanın ithalatının serbest, ancak ihracatının yasak olduğunu kaydeden Bulut, tonlarca soğan ve patatesin çürümeye başladığını söyledi.

Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Adana soğanının tarladan söküldükten 15 gün sonra tüketilmesi gerekiyor. Yoksa soğan çürüyor. Şu an lokantalar kapalı ve vatandaş evde olduğu için soğan ve patates tüketimi düştü. Pandemi nedeniyle iç piyasada da yeterince arz oluşmadığından dolayı tonlarca soğan ve patates üreticinin elinde kaldı.”

"Sadece 3 gün ihracata izin verildi"

Üreticiye hafta başında soğan ihracatı için sadece 3 günlüğüne izin verildiğini bildiren Bulut, “Müracaatların firma başına toplamda 250 tonu geçmemek üzere alınmasına karar verilmişti. Ancak firma başına 106 tona kadar izin verildi. Sadece 80 ila 90 firma malını ihraç edebildi. Çok sayıda firma elindeki ürünü ihraç edemedi. Tonlarca soğan çürümeyi ve atılmayı bekliyor” dedi.

Adana’da soğan hasadının başlamasından sonra üreticide soğan fiyatının tarla teslimi kilosunun 1 lira civarında olduğunu ancak bugünlerde 50-60 kuruştan bile alıcı bulamadığını söyleyen Bulut, alıcı olmadığı için ürünün çiftçinin elinde kaldığını kaydetti.

Zor şartlarda üretmeye çalışan çiftçinin yüksek girdi maliyetleri altında ezildiğini kaydeden Bulut, ihracatın önünün açılması durumunda çiftçinin en azından üretim maliyetini çıkarabileceğini bildirdi. Patates ve soğan ithalatının kısıtlanması gerektiğini kaydeden Bulut, iktidardan 'üreticinin haklı feryadına kulak vermesini' istedi.

(ANKA)