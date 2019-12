-ÜRETİCİLERDEN KURBANLIK AÇIKLAMALARINA ELEŞTİRİ ANKARA (A.A) - 21.10.2010 - Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tunç, Kurban Bayramı'nda kesilmesi öngörülen 600 bin hayvanın, Türkiye'nin hayvan varlığını sıkıntıya sokacağı yönündeki sözleri eleştirerek, ''Bu tür açıklamalar hem besiciyi, hem de çiftçiyi derinden etkiler. Esnafımızı ekonomik olarak dar boğaza sokar'' dedi. Tunç yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeteri kadar kurbanlık hayvan olduğunu ve bu konuda yapılan farklı açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de 10 milyonun üzerinde büyükbaş ve 25 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan olduğunu ifade eden Tunç, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 2 milyon 55 bin hayvanın kesileceğini tahmin ettiklerini, bu rakamların da Türkiye'nin hayvan varlığını sıkıntıya sokmayacağını ifade etti. Her yıl olduğu gibi besici ve çiftçilerin Kurban Bayramı için yoğun hazırlık yaptığını ve farklı söylemlerin bu grupların moralini bozduğunu dile getiren Tunç, "Bu tür açıklamalar hem besiciyi, hem de çiftçiyi derinden etkiler. Esnafımızı ekonomik olarak dar boğaza sokar" dedi. -''KURBANLIK FİYATLARI NE YÜKSELİR, NE DÜŞER''- Türkiye genelindeki birlik başkanları ile bir toplantı yaptıklarını anlatan Tunç, kurbanlıkların fiyatları konusunda da bir sıkıntı yaşanmasını beklemediklerini söyledi. Canlı hayvanın kilogram fiyatının 12 lira olduğunu, bu fiyatın artmasının beklenmediğini, aşağı düşmesi halinde de üreticinin kar elde edemeyeceğini dile getiren Tunç, ''Kurbanlık fiyatları bu yıl ne yükselir ne düşer. Ancak vatandaşlarımıza kurbanlıklarını önceden almalarını ve son günlere kalmamalarını öneriyoruz'' diye konuştu. -''ET VE BALIK KURUMU SINIFTA KALDI''- Bülent Tunç, Et ve Balık Kurumunca canlı hayvan ithalatı sürecinin iyi yönetilmediğini iddia ederek, kurumun ''sınıfta kaldığını'' savundu. Bürokratik engellerden dolayı alınan kararların zamanında uygulanamadığını ifade eden Tunç, sözlerini, "Et fiyatlarının bu seviyeye gelmesinin yegane sebebi Et ve Balık Kurumu'dur. Kurum, bu süreci iyi yönetememiştir. Daha seri ve daha çabuk kararlar verip, hareket etmek için işin mutfağında olan bizlerin bu kurumun başında olması şarttır" diye tamamladı.