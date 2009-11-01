Üreticiden rafa fiyat farkı yüzde 400

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Ekim ayı itibariyle marketlerde fiyatı en çok artan ürünün patlıcan, fiyatı en çok düşen ürün ise kuru incir olduğunu açıkladı.



Bazı önemli ürün ve gıdalardaki aylık fiyat değişimleri ve spekülatif hareketler konusunda kamuoyunu doğru bilgilendirmek üzere her ay yaptıkları tespitlerin sonuçlarını değerlendiren Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada Ekim ayı itibarıyla üretici ve market arasındaki fiyat farkının bazı ürünlerde yüzde 400'lere ulaştığını bildirdi.



Bayraktar, fiyat farkının yüksek olduğu ürünler olarak ilk sıralarda yüzde 417 ile domates, yüzde 404 ile elma ve yüzde 368 ile limonu gösterdi.



''Üreticilerimiz ürettikleri üründen hak ettikleri geliri elde edemezken, tüketicilerimiz bu ürünleri pahalıya tüketmek durumda kalmaktadır. Bunun yanı sıra alım gücü azalan tüketiciler ise bu ürünlerden bir kısmına erişemediği için dengeli beslenememektedir'' diyen Bayraktar şöyle devam etti:



''Ekim ayında market fiyatlarına baktığımızda; 5 üründe fiyat değişimi olmazken, 8 üründe azalma, 14 üründe ise fiyat artışı olmuştur. Nohut, pirinç, süt, yumurta ve yeşil mercimek fiyatlarında değişim görülmezken, kırmızı mercimekte yüzde 0,8, elmada yüzde 0,9, kuru fasulyede yüzde 1,5, havuçta yüzde 1,8, patateste yüzde 2,4, limonda yüzde 2,8, kuru üzümde yüzde 4,3, kuru incirde yüzde 5,9 fiyat düşüşleri görülmüştür. Buna karşılık, patlıcanda yüzde 11,9, dana etinde yüzde 6,7, soğanda yüzde 5,7, salatalıkta yüzde 5,7, kuzu etinde yüzde 5,3, kavunda yüzde 4,3, sivri biberde yüzde 3,3, yeşil fasulyede yüzde 3,2, domateste yüzde 2,6, tavuk etinde yüzde 2, kuru kayısıda yüzde 2, fındıkta yüzde 1,4, toz şekerde yüzde 1, armutta yüzde 0,8 fiyat artışları olmuştur.



Bayraktar, Ekim ayında üretici fiyatlarında en fazla düşüşün elmada görüldüğünü, bunun nedeninin elma hasadının yoğun olarak yapıldığı bir dönem olması ve rekoltede meydana gelen artış olduğunu ifade etti.



Kalıntı ile ilgili medyada yer alan haberlerin üreticiyi mağdur ettiğini anlatan Bayraktar, armut fiyatlarında düşüş yaşandığını, patateste hasat edilen ürün miktarındaki artışa bağlı olarak fiyat düşüşleri görüldüğünü belirtti.