-ÜRETİCİDEN "ATMAYIN, KAHVALTIDA TÜKETİN" ÖNERİSİ ANKARA (A.A) - 10.12.2010 - Yumurta üreticileri, değerli bir besin olan yumurtanın son günlerde protesto amacıyla atılmasından rahatsız olduklarını bildirdiler. Kayseri Tavukçuluk ve Yumurta Üreticileri A.Ş (KAYTAŞ) Genel Müdürü Ahmet Behiç Salt AA muhabirine yaptığı açıklamada, protesto eylemlerinde yumurta kullanılmasını doğru bulmadıklarını söyledi. Öğrencilerin bir olayı protesto edecekse bunu demokratik kurallara bağlı olarak şiddet kullanmadan yapması gerektiğini ifade eden Salt, ''Bir öğrencinin hocasına, büyüğüne yumurta atması hoş bir şey değil. Değerli bir besin olan yumurtanın, bu tür eylemlerde kullanılmasından üzüntü duyuyoruz. Öğrenciler yumurtayı atacağına her sabah kahvaltıda yesin'' dedi. Salt, yumurtanın, özellikle çocuklar ve öğrenciler için en iyi, ucuz bir protein kaynağı olduğunu dile getirerek, ''Yumurta üreticileri olarak bu tür eylemlerde yumurta kullanılmasını, yumurtanın bir saldırı amacıyla kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Öğrencilere tavsiyem, her sabah 1 yumurta tüketsinler'' diye konuştu. Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 8 işletmede 2 milyon 500 tavuktan günlük 2 milyon yumurta elde edildiğini hatırlatan Türem Yumurtacılık A.Ş Genel Müdürü Zafer Kaya da, protestolarda yumurta kullanılmasının kendilerini üzdüğünü söyledi. Önemli bir gıda maddesi olan yumurtanın bu tür eylemlerde kullanılmasını hiçbir şekilde tasvip etmediklerini belirten Kaya, ''Binbir güçlükle emek harcayarak üretilen bu gıda maddesinin heba edilmesine razı değiliz. Biz yumurtayı tüketilsin diye üretiyoruz. Eylemlerde ve saldırılarda silah olarak kullanılsın diye üretmiyoruz. Yapılan yumurtalı saldırılar, yumurtanın olumsuz yönde reklamını yapıyor. Hangi üretici, ürettiği bir ürünü amacı dışında kullanılmasını ve olumsuz yönde reklam edilmesini ister? Bu sonuçta bir gıda maddesidir. Anadolu tabiri ile nimettir. Bizim inancımızda, örf ve adetlerimizde nimete saygı vardır'' dedi. Türkiye'nin önemli yumurta üretim merkezlerinden olan Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesi Yumurtacılık Kooperatifi Başkanı Nevzat Tezcan da, yumurtalı eylemlerin, yumurta satışını arttırdığını ifade ederek, ''Ancak ürünlerimizin bu tür eylemlerde kullanılması bizi üzüyor'' diye konuştu. -REKLAM OLDUĞUNU DA DÜŞÜNEN VAR İlçede en büyük yumurta üreticisi konumunda olan Başyem A.Ş İşletme Müdürü Faruk Aktaş ise yumurtalı eylemlerden memnun olduklarını söyledi. ''Reklamın iyisi kötüsü olmaz'' diyen Aktaş, yumurtalı eylemlerle yumurtanın reklamının yapıldığını savundu. Aktaş, ''Eylemlerde kullanılan yumurta Başmakçı yumurtası değil. Çünkü bizim yumurtalarımızın sarıları daha koyu oluyor. Elbette bu tür olaylar hoş değil. Gençlerimiz yumurtaları bu tür eylemlerde atacaklarına pişirerek yeseler daha fazla kafaları çalışır. Kendilerini daha güzel ifade ederler'' dedi. Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde günlük yaklaşık 2 milyon yumurta üretimi gerçekleştiriliyor. Başmakça ilçesinde yumurtalar ise 7 Kuruş ile 10 Kuruş arasında satılıyor.